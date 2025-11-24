जबलपुर नगर निगम कार्यालय में लापरवाही उजागर, कर्मचारी 11 बजे पहुंचे; टैक्स काउंटर भी बंद

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर: नगर निगम मुख्यालय से लगे जोन कार्यालय 13 के अधिकारी-कर्मचारी अब भी समय के पाबंद हो पाए हैं। कार्यालय खुलने का समय तो 10 बजे से हैं परंतु 11 बजे तक अधिकांश अधिकारी-कर्मचारी कार्यालय नही पहुंच रहे। सोमवार को भी यही नजारा देखने मिला।

कार्यायलीन समय 10:30 बजे तक इक्का-दुक्का कर्मचारी ही नजर आए। 10:50 बजे तक योजना, शाखा, राजस्व, PWD और स्वास्थ्य विभाग सहित जोन अधिकारी की कुर्सियां खाली रहीं। 11 बजे तब कहीं जाकर कर्मचारियों की आमद होने लगी। इनसे जब देरी से आने का कारण पूछा तो उन्होंने SIR के काम का हवाला देेते हुए कहा कि इसी काम में लगे थे।

राजस्व, पीडब्ल्यूडी के कक्ष खुले रहे भीतर सन्नाटा जोन कार्यालय के पीछे तरफ पीडब्ल्यूडी यानि लोककर्म विभाग का कक्ष है। यहां इंजीनियर, सहायक इंजीनियर बैठते हैं। परंतु यहां भी 11 बजे तक कुर्सियां खाली रही। बाहर से बंद कक्ष के भीतर सन्नाटा रहा। कुर्सियां खाली रहीं। बाहर खड़े चपरासी ने बताया कि विभागीय इंजीनियर और कर्मचारी आते ही होंगे। परंतु 11 बजे के बाद भी किसी की आमद नही हुई। ये रहे मौजूद जोन अधिकारी संजय पटेल का कक्ष भी खाली रहा। कर्मचारियों से पूछा तो पता चला साहब अक्सर देर से ही आते है उन्हें मुख्यालय के अलावा अन्य कार्य भी देखना होता है। कार्यालय में सुपरवाइजर, सुरेंद्र खपसे, आपरेटर द्वारका मिश्रा, धर्मेंद पटेल, नोटिस सर्वर कौशल सिंह लाेधी 11 बजे के पहले पहुंच कर कार्य आरंभ कर चुके थे। इसी की कुछ कर्मचारी 11 बजे परिसर में धूप सेंकते भी नजर आए।