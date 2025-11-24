मेरी खबरें
    जबलपुर नगर निगम कार्यालय में लापरवाही उजागर, कर्मचारी 11 बजे पहुंचे; टैक्स काउंटर भी बंद

    जबलपुर के नगर निगम मुख्यालय से सटे जोन कार्यालय 13 में सोमवार को गंभीर लापरवाही देखने मिली। कार्यालय का समय सुबह 10 बजे से तय है, लेकिन 11 बजे तक अधिकांश अधिकारी और कर्मचारी अनुपस्थित रहे। योजना, राजस्व, स्वास्थ्य और पीडब्ल्यूडी शाखाओं की कुर्सियां खाली पड़ी रहीं। देर से आने का कारण पूछने पर कर्मचारियों ने एसआईआर कार्य का हवाला दिया।

    By Sunil dahiya
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Mon, 24 Nov 2025 08:13:38 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 24 Nov 2025 08:14:57 PM (IST)
    HighLights

    1. अधिकारी-कर्मचारी देरी से पहुंचे।
    2. टैक्स काउंटर भी देर तक बंद।
    3. पीडब्ल्यूडी कक्ष में गहरा सन्नाटा।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर: नगर निगम मुख्यालय से लगे जोन कार्यालय 13 के अधिकारी-कर्मचारी अब भी समय के पाबंद हो पाए हैं। कार्यालय खुलने का समय तो 10 बजे से हैं परंतु 11 बजे तक अधिकांश अधिकारी-कर्मचारी कार्यालय नही पहुंच रहे। सोमवार को भी यही नजारा देखने मिला।

    कार्यायलीन समय 10:30 बजे तक इक्का-दुक्का कर्मचारी ही नजर आए। 10:50 बजे तक योजना, शाखा, राजस्व, PWD और स्वास्थ्य विभाग सहित जोन अधिकारी की कुर्सियां खाली रहीं। 11 बजे तब कहीं जाकर कर्मचारियों की आमद होने लगी। इनसे जब देरी से आने का कारण पूछा तो उन्होंने SIR के काम का हवाला देेते हुए कहा कि इसी काम में लगे थे।


    राजस्व, पीडब्ल्यूडी के कक्ष खुले रहे भीतर सन्नाटा

    जोन कार्यालय के पीछे तरफ पीडब्ल्यूडी यानि लोककर्म विभाग का कक्ष है। यहां इंजीनियर, सहायक इंजीनियर बैठते हैं। परंतु यहां भी 11 बजे तक कुर्सियां खाली रही। बाहर से बंद कक्ष के भीतर सन्नाटा रहा। कुर्सियां खाली रहीं। बाहर खड़े चपरासी ने बताया कि विभागीय इंजीनियर और कर्मचारी आते ही होंगे। परंतु 11 बजे के बाद भी किसी की आमद नही हुई।

    ये रहे मौजूद

    जोन अधिकारी संजय पटेल का कक्ष भी खाली रहा। कर्मचारियों से पूछा तो पता चला साहब अक्सर देर से ही आते है उन्हें मुख्यालय के अलावा अन्य कार्य भी देखना होता है। कार्यालय में सुपरवाइजर, सुरेंद्र खपसे, आपरेटर द्वारका मिश्रा, धर्मेंद पटेल, नोटिस सर्वर कौशल सिंह लाेधी 11 बजे के पहले पहुंच कर कार्य आरंभ कर चुके थे। इसी की कुछ कर्मचारी 11 बजे परिसर में धूप सेंकते भी नजर आए।

    टैक्स काउंटर भी रहा बंद

    सुबह 11 बजे तक जोन कार्यालय का टैक्स कैश काउंटर भी बंद रहा। टैक्स जमा करने पहुंचने वाले एक-दो लोग टैक्स जमा करने वाले कम्यूटर आपरेटर का इंजतार करते रहे। पूछने पर पता चला कि ज्यादातर कंप्यूटर आपरेटरों की ड्यूटी एसआइआर कार्य में लगी है। अधिकारी-कर्मचारी इसी कार्य में व्यस्त है जबकि जोन कार्यालय 13 अंतरगत शहर के सुभद्रा कुमारी चौहान, स्वामी दयानंद सरस्वती और भवानी प्रसाद तिवारी जैसे प्रमुख क्षेत्रों के तीन वार्ड आते हैं। अन्य वार्डों की तुलना में यहां टैक्स भी करोड़ों में जमा होता है।

    कबाड़ हो रही कबाड़ से बनी सामग्री

    जोन कार्यालय के पिछले क्षेत्र में टायलेट के पास नगर निगम की कबाड़ सामग्री से बनाई कलाकृतियां रखी थी। जिसमें वाहनों के कलपुर्जे, लोहा, टीन-टप्पर से बनाई गई ढोलक, मोर और नृत्य करती महिलाओं की कलाकृति रखी थी। इनकी देखरेख न होने के कारण दोबारा ये कलाकृतियां कबाड़ हो रही हैं। जबकि नगर निगम कबाड़ से कमाल का रूप देकर इन सामग्रियों को कार्यालयों में इस लिए रखवाया था ताकि कार्यालय की शोभा बन सके।

    ज्यादातर अधिकारी, कर्मचारी फील्ड पर है। इस करण कार्यालयीन समय सभी कर्मचारी उपस्थित नही हो पाएं होंगे। सभी समय पर कार्यालय पहुंचे ये सुनिश्चित करेंगे। नागरिकों को परेशानी न हो इसका ध्यान रखा जाएगा।

    -संजय पटेल, जोन अधिकारी

