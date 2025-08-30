स्टंटबाजी और रील्स का 'अड्डा' बना MP का सबसे लंबा फ्लाईओवर... पुलिस ने की कार्रवाई, काटे 190 चालान

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। मदन महल-दमोहनाका फ्लाईओवर को पर्यटक और मनोरंजन स्थल समझने वालों को पुलिस ने शुक्रवार को निशाने पर लिया। फ्लाईओवर पर वाहन खड़ा कर यातायात में बाधा उत्पन्न करने वालों पर कार्यवाही की। इस दौरान पुलिस ने रील बनाने और ब्रिज पर चढ़कर स्टंट करने वालों को सबक सिखाया।

फ्लाईओवर पर दोपहिया वाहन में ट्रिपलिंग एवं ओवरलोडिंग करने वालों को रोक-कर उनका लाइसेंस पूछा। वहीं, स्टंट के साथ मोबाइल फोन पर वीडियो रील बनाते मिले युवक और युवतियों पर जुर्माना की कार्रवाई की। इस दौरान पुलिस ने 190 वाहन चालकों पर कार्रवाई करते हुए उन पर 83 हजार रुपये चालान किया है। वहीं, फ्लाइओवर पर सड़क रोक-कर फोटो-वीडियो बनाते मिले चार पहिया वाहन चालकों पर यातायात बाधित करने का मामला पंजीबद्ध किया गया है।

अराजकता से लग रहा था जाम, खतरे में डाल रहे थे जान

फ्लाईओवर के लोकार्पण के बाद उसकी कई रील सोशल मीडिया पर अपलोड हो रही है। इसमें कई युवकों ने स्टील ब्रिज पर चढ़कर स्टंट करते हुए रील बनाकर अपलोड किया है। वहीं, अधिकतर दोपहिया एवं कार चालक भी रील बनाते हुए वाहन चला रहे है। रील के लिए वाहनों में ओवरलोडिंग हो रही है। बीच फ्लाइओवर पर वाहन खड़ा करके स्टंट करने से अराजकता की स्थिति बन रही है। जिससे उनकी जान के साथ ही राहगीरों की जान पर भी बन रही है। वाहन चालकों और रील बनाने वालों की अराजकता के कारण बार-बार जाम लग रहा है। जिससे अन्य वाहन सवारों को परेशानी से जूझना पड़ रहा है।

सीसीटीवी कैमरे लगेंगे, रील, स्टंट पर पकड़े जाएंगे

यातायात पुलिस की कार्यवाही के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंजना तिवारी और यातायात उप पुलिस अधीक्षक बैजनाथ गौतम ने फ्लाइओवर पर राहगीरों को यातायात नियमों से अवगत कराया। ओवरलोडिंग करने वाले, बिना नंबर एवं लाइसेंस के वाहन चालकों को नियमों के पालन की समझाइश दी गई। फ्लाईओवर घूमने पहुंचे लोगों को समझाया कि यह मार्ग आवाजाही के लिए है। परिवार सहित कार से घूमने आए लोगों को मार्ग में वाहन खड़ा करने पर चेतावनी दी। बताया गया कि फ्लाइओवर पर वीडियो शूट करना, स्टंट करते हुए सेल्फी लेना वर्जित है।