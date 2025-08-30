MP- 6 बजे 6 बड़ी खबरें : ग्वालियर में रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव का आगाज, पेट्रोल नहीं देने पर पंप पर ताबड़तोड़ फायरिंग

ग्वालियर-इटावा नेशनल हाइवे 719 पर स्थित पेट्रोल पंप संचालक को बिना हेलमेट के बाइक सवार को पेट्रोल नहीं देना संचालक को महंगा पड़ गया। बाइक सवार युवकों ने पंप पर बंदूक और कट्टे से ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इसी दौरान एक गोली पंप संचालक के दाएं हाथ में लग गई। घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। (यहां पढ़ें पूरी खबर...)

खरगोन जिले में तेज बारिश से भारी नुकसान हुआ है। कई जगह जलजमाव हो गया है, तो एक जगह युवक के बहने से मौत हो गई है। शहर के मांगरुल मार्ग पुलिया पर तेज बारिश के कारण पानी का बहाव तेज होने से मांगरुल निवासी हरिराम की बह जाने की सूचना पर SDM वीरेंद्र कटारे पहुंचे। कुछ घंटे बाद हरिराम का शव मिला है। (यहां पढ़ें पूरी खबर...) बड़वानी में शुक्रवार रात को भारी बारिश हुई। अंचल में डेब नदी व सहायक नदी देवनली में रात 9 से 11 बजे तक बाढ़ आई। नदी संगम पर बने सेतु निगम के पुल पर 15 फिट से ऊपर बाढ़ का पानी बहता रहा। बाढ़ में एक टेक्टर बह गया, पुल से करीब 200 मीटर आगे टेक्टर नदी में गिर गया। वहीं नदी के उस पार यशवन्तपुरा से इस पार आ रही प्रीति पुत्री दिनेश गायकवाड़ 18 पुल के गड्डों में संतुलन बिगड़ने से नदी किनारे करीब 9 फिट नीचे गिरी। (यहां पढ़ें पूरी खबर...)