    MP- 6 बजे 6 बड़ी खबरें : ग्वालियर में रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव का आगाज, पेट्रोल नहीं देने पर पंप पर ताबड़तोड़ फायरिंग

    MP News | MP Top News | ग्वालियर-चंबल में पर्यटन उद्योग को नई उड़ान देने के लिए दो दिवसीय रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव के दूसरे दिन मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने देश-विदेश के पर्यटन क्षेत्र के निवेशकों से सीधा संवाद किया। वहीं, भिंड में पेट्रोल पंप संचालक को बिना हेलमेट के बाइक सवार को पेट्रोल नहीं देना संचालक को महंगा पड़ गया। बाइक सवार युवकों ने पंप पर ताबड़तोड़ फायरिंग की।

    By Dheeraj Belwal
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Sat, 30 Aug 2025 06:02:56 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 30 Aug 2025 06:02:56 PM (IST)
    MP- 6 बजे 6 बड़ी खबरें : ग्वालियर में रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव का आगाज, पेट्रोल नहीं देने पर पंप पर ताबड़तोड़ फायरिंग
    HighLights

    1. दो दिवसीय रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव का ग्वालियर में आगाज
    2. पेट्रोल नहीं देने पर बदमाशों ने पंप पर ताबड़तोड़ फायरिंग की
    3. खरगोन जिले में तेज बारिश से भारी नुकसान, युवक की मौत

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। ग्वालियर-चंबल में पर्यटन उद्योग को नई उड़ान देने के लिए दो दिवसीय रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव शुक्रवार से ग्वालियर में शुरू हो गई। दूसरे दिन आज मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए देश-विदेश के पर्यटन क्षेत्र के निवेशकों से सीधा संवाद किया। कॉन्क्लेव में पर्यटकों के साथ-साथ पर्यटन व्यवसायी, टूर आपरेटर्स और होटल इंडस्ट्री के दिग्गज पहुंचे हैं। (यहां पढ़ें पूरी खबर...)

    ग्वालियर-इटावा नेशनल हाइवे 719 पर स्थित पेट्रोल पंप संचालक को बिना हेलमेट के बाइक सवार को पेट्रोल नहीं देना संचालक को महंगा पड़ गया। बाइक सवार युवकों ने पंप पर बंदूक और कट्टे से ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इसी दौरान एक गोली पंप संचालक के दाएं हाथ में लग गई। घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। (यहां पढ़ें पूरी खबर...)

    खरगोन जिले में तेज बारिश से भारी नुकसान हुआ है। कई जगह जलजमाव हो गया है, तो एक जगह युवक के बहने से मौत हो गई है। शहर के मांगरुल मार्ग पुलिया पर तेज बारिश के कारण पानी का बहाव तेज होने से मांगरुल निवासी हरिराम की बह जाने की सूचना पर SDM वीरेंद्र कटारे पहुंचे। कुछ घंटे बाद हरिराम का शव मिला है। (यहां पढ़ें पूरी खबर...)

    बड़वानी में शुक्रवार रात को भारी बारिश हुई। अंचल में डेब नदी व सहायक नदी देवनली में रात 9 से 11 बजे तक बाढ़ आई। नदी संगम पर बने सेतु निगम के पुल पर 15 फिट से ऊपर बाढ़ का पानी बहता रहा। बाढ़ में एक टेक्टर बह गया, पुल से करीब 200 मीटर आगे टेक्टर नदी में गिर गया। वहीं नदी के उस पार यशवन्तपुरा से इस पार आ रही प्रीति पुत्री दिनेश गायकवाड़ 18 पुल के गड्डों में संतुलन बिगड़ने से नदी किनारे करीब 9 फिट नीचे गिरी। (यहां पढ़ें पूरी खबर...)

    भिंड के लहार क्षेत्र के सिकरी जागीर गांव से इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। यहां कुछ ग्रामीण तालाब से एक विशालकाय कछुए को पकड़कर लाए और गांव में बेरहमी से कुल्हाड़ी से काटकर मौत के घाट उतार दिया। आसपास खड़े लोग भी तड़पते जलीय जीव को बचाने की बजाए उसका मांस निकालकर गांव में दावत उड़ाई गई। घटना 28 अगस्त की बताई जा रही है। शनिवार को घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। (यहां पढ़ें पूरी खबर...)

    चित्रकूट के मानिकपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत काली घाटी जंगल में शुक्रवार की रात पुलिस और भैंस चोर गिरोह के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान दोनों ओर से चली गोलियों में दो बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गए, वहीं एसओजी का जवान ज्ञानेश मिश्रा भी चोटिल हुआ। पुलिस ने मौके से पांच बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके पास से एक हुंडई आई-20 कार और दो तमंचे बरामद किए गए। (यहां पढ़ें पूरी खबर...)

