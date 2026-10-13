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जबलपुर में मंदिर में रहने के विवाद में नागा साधु अखंडानंद गिरि स्वामी पर चाकू से हमला

हमले में उनके सिर और पेट में चोट आई। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जानकारी जुटाना शुरू किया। हमले की वास्तविक वजह और इसमें शामिल लोगों ...और पढ़ें

By Digital DeskEdited By: Dheeraj kumar Bajpai
Publish Date: Tue, 13 Oct 2026 05:11:07 PM (IST)Updated Date: Tue, 13 Oct 2026 05:11:07 PM (IST)
जबलपुर में मंदिर में रहने के विवाद में नागा साधु अखंडानंद गिरि स्वामी पर चाकू से हमला
हमले के बाद अस्‍पताल में उपचार के बाद नागा साधु अखंडानंद गिरि स्वामी। सौजन्‍य सोशल मीडिया

HighLights

  1. कांचघर के हनुमान टोरिया मंदिर में अंजाम
  2. घटना के बाद मंदिर परिसर में हलचल मच
  3. युवकों पर गाली देने के बाद हमला का आरोप

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। शहर के कांचघर स्थित हनुमान टोरिया मंदिर में मंगलवार तड़के एक नागा साधु पर चाकू से हमला किए जाने का मामला सामने आया है। मंदिर परिसर में साधना कर रहे अखंडानंद गिरि स्वामी पर हमले में उनके सिर और पेट में चोटें आने की जानकारी सामने आई है। घटना के बाद मंदिर परिसर में हलचल मच गई।

रहने को लेकर चल रहे विवाद की आशंका

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार साधु ने कुछ युवकों पर गाली-गलौज करने के बाद हमला किए जाने का आरोप लगाया है। घटना के पीछे मंदिर परिसर में रहने को लेकर चल रहे विवाद की आशंका जताई जा रही है।

नागा साधु मंदिर परिसर में साधना कर रहे थे

बताया गया है कि नागा साधु मंदिर परिसर में साधना कर रहे थे। इसी दौरान कुछ युवकों के साथ विवाद की स्थिति बनी। आरोप है कि कहासुनी के बाद युवकों ने उन पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में उनके सिर और पेट में चोट आई। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जानकारी जुटाना शुरू किया।


हमलावरों की पहचान को लेकर जांच

पुलिस अब घटना के कारणों और हमलावरों की पहचान को लेकर जांच कर रही है। मंदिर परिसर और आसपास मौजूद लोगों से पूछताछ के साथ घटनाक्रम से जुड़े तथ्यों को जुटाया जा रहा है। पुलिस यह भी पता लगाने का प्रयास कर रही है कि विवाद की शुरुआत किस बात को लेकर हुई और हमले में कितने लोग शामिल थे।

श्रद्धालुओं में भी चर्चा का माहौल

हनुमान टोरिया मंदिर शहर के प्रमुख धार्मिक स्थलों में शामिल है। ऐसे में मंदिर परिसर में साधु पर चाकू से हमले की खबर सामने आने के बाद श्रद्धालुओं में भी चर्चा का माहौल है। फिलहाल मामले में पुलिस जांच के बाद ही पूरी तस्वीर सामने आने की उम्मीद है।