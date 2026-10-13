जबलपुर में मंदिर में रहने के विवाद में नागा साधु अखंडानंद गिरि स्वामी पर चाकू से हमला

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। शहर के कांचघर स्थित हनुमान टोरिया मंदिर में मंगलवार तड़के एक नागा साधु पर चाकू से हमला किए जाने का मामला सामने आया है। मंदिर परिसर में साधना कर रहे अखंडानंद गिरि स्वामी पर हमले में उनके सिर और पेट में चोटें आने की जानकारी सामने आई है। घटना के बाद मंदिर परिसर में हलचल मच गई।

रहने को लेकर चल रहे विवाद की आशंका प्रारंभिक जानकारी के अनुसार साधु ने कुछ युवकों पर गाली-गलौज करने के बाद हमला किए जाने का आरोप लगाया है। घटना के पीछे मंदिर परिसर में रहने को लेकर चल रहे विवाद की आशंका जताई जा रही है। नागा साधु मंदिर परिसर में साधना कर रहे थे बताया गया है कि नागा साधु मंदिर परिसर में साधना कर रहे थे। इसी दौरान कुछ युवकों के साथ विवाद की स्थिति बनी। आरोप है कि कहासुनी के बाद युवकों ने उन पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में उनके सिर और पेट में चोट आई। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जानकारी जुटाना शुरू किया।