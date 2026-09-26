जबलपुर में बरगी के 17 गेट खुलते ही तीसरी बार उफान पर नर्मदा, घाटों में 12 फीट तक बढ़ा पानी

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। रानी अवंती बाई लोधी सागर परियोजना बरगी बांध एक बार फिर लबालब होने की स्थिति में पहुंच गया है। बांध के जलस्तर को नियंत्रित रखने शनिवार को सीजन में 17 जलद्वार खोल दिए गए। 10 से 12 फीट तक बढ़ने की संभावना 2.38 मीटर ऊंचाई तक खोले गए 17 जलद्वारों से 6121 क्यूमेक पानी नर्मदा नदी में छोड़ा जा रहा है। जिससे नर्मदा का जलस्तर भी लगभग 10 से 12 फीट तक बढ़ने की संभावना है। बांध के कैचमेंट एरिया में आ रहा है जंगली क्षेत्रों से पानी दरअसल पिछले दो दिनों से हो रही बारिश से मंडला, डिंडौरी सहित आस-पास के जंगली क्षेत्रों से बारिश का पानी बांध के कैचमेंट एरिया में आ रहा है। पहले पांच फिर धीरे-धीरे करके 17 जलद्वार खोल दिए बरगी बांध प्रबंधन के अनुसार लगातार पानी की आवक को देखते हुए पहले पांच फिर नौ, फिर 13 और फिर 17 जलद्वार खोल दिए गए हैं। बांध का अधिकतम जलस्तर 422.76 मीटर है। बांध प्रबंधन के अनुसार बांध में पानी की आवक के अनुसार जल निकासी की मात्रा को आवश्यकता के अनुरूप कभी भी घटाया अथवा बढ़ाया जा सकता है

एक दिन में नौ से बढ़ाकर 17 जलद्वार खोले गए सुबह 11 बजे 9 जलद्वार औसतन 1.83 मीटर ऊंचाई तक खोलकर 2522 क्यूमेक पानी छोड़ा गया-दोपहर 03 बजे 13 जलद्वार औसतन 1.88 मीटर ऊंचाई तक खोल कर 3752 क्यूमेक निकासी की गई- शाम 07 बजे से जल निकासी बढ़ाकर 17 जलद्वार औसतन 2.38 मीटर ऊंचाई तक खोलकर 6121 क्यूमेक पानी छोड़ा गया