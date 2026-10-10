जबलपुर में नवरात्र की उमंग, त्रिपुर सुंदरी से बड़ी खेरमाई तक गूंजेंगे जयकारे, यह है घटस्थापना का मुहूर्त

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। घरों के पूजाघरों से लेकर देवी मंदिरों तक आस्था के दीप प्रज्वलित होंगे। शंखध्वनि, घंटियों की गूंज और जय माता दी के जयकारों के बीच मां भगवती की आराधना का महापर्व आरंभ होगा। तेवर स्थित मां त्रिपुर सुंदरी से लेकर बड़ी खेरमाई और बूढ़ी खेरमाई तक देवी मंदिरों में श्रद्धालु दर्शन-पूजन के लिए पहुंचेंगे।

हाथी को सुख-समृद्धि, शांति और अच्छी वर्षा का प्रतीक ज्योतिर्विद एवं वास्तुविद् पं. सौरभ दुबे के अनुसार, इस वर्ष मां दुर्गा हाथी पर सवार होकर आ रही हैं। धार्मिक मान्यता में हाथी को सुख-समृद्धि, शांति और अच्छी वर्षा का प्रतीक माना जाता है। चित्रा नक्षत्र और राशि का विशेष संयोग पं. सौरभ दुबे के अनुसार, इस बार नवरात्र में चित्रा नक्षत्र के साथ कन्या और तुला राशि का संयोग बन रहा है। उन्होंने सर्वार्थसिद्धि योग और रवियोग को भी विशेष महत्व का बताया है। पारंपरिक मान्यता के अनुसार, हाथी पर माता का आगमन अन्न-धान्य की वृद्धि और समृद्धि से जोड़ा जाता है। शक्ति आराधना का यह पर्व श्रद्धालुओं के लिए साधना, संयम और सकारात्मकता का संकल्प दोहराने का अवसर भी है।