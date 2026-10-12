जबलपुर में त्रिपुर सुंदरी मंदिर के पास 70 फीट गहरी खाई में गिरी नई कार, पार्किंग के दौरान हादसा

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। नवरात्र के अवसर पर तेवर-भेड़ाघाट मार्ग स्थित प्रसिद्ध त्रिपुर सुंदरी मंदिर के पास बड़ा हादसा हो गया। पूजा-अर्चना के लिए पहुंचे एक परिवार की नई कार अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे करीब 70 फीट गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में कार सवार दो लोगों को मामूली चोटें आईं।

जबलपुर का एक परिवार नवरात्र के अवसर पर नई कार की पूजा कराने और त्रिपुर सुंदरी मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचा था। मंदिर परिसर के पास ड्राइवर कार को पार्क कर रहा था। इसी दौरान अचानक वाहन से उसका नियंत्रण हट गया। कार सड़क किनारे से फिसलते हुए खाई की ओर जाने लगी।

तुरंत वाहन से छलांग लगा दी

कार को खाई की तरफ जाता देख एक व्यक्ति ने सूझबूझ दिखाते हुए तुरंत वाहन से छलांग लगा दी। वहीं, दो लोग कार के भीतर ही फंस गए। करीब 70 फीट नीचे जाने के बाद कार एक पेड़ से टकराकर रुक गई। पेड़ के सहारे कार रुकने से वह खाई में और नीचे जाने से बच गई।

दोनों को मामूली चोटें आईं

हादसे के बाद मौके पर मौजूद श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों ने तत्काल बचाव कार्य शुरू किया। कुछ लोग खाई में उतरे और कार में फंसे दोनों यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। दोनों को मामूली चोटें आईं।

नवरात्र में वाहनों की आवाजाही भी बढ़ गई

नवरात्र में मंदिर क्षेत्र में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने से वाहनों की आवाजाही भी बढ़ गई है। लोगों ने सुरक्षा के लिए सड़क किनारे मजबूत सुरक्षा दीवार और फेंसिंग लगाने की मांग की है।

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