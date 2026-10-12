जबलपुर के फ्लाईओवर पर आवाजाही और नीचे हादसों का रास्ता, अब तक आठ मौतें; 21 गंभीर दुर्घटनाएं

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। कहीं सर्विस रोड पर भारी वाहन खड़े हैं, कहीं फ्लाईओवर के नीचे चाय-पान और फल के ठेलों ने जगह घेर रखी है, तो कहीं रांग साइड से गुजरते वाहन दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ा रहे हैं। क्‍या कहती है यातायात पुलिस की रिपोर्ट यातायात पुलिस की रिपोर्ट बताती है कि फ्लाईओवर और बायपास के आसपास केवल निर्माण कार्य पर्याप्त नहीं है। सुरक्षित टर्निंग, सर्विस रोड, प्रकाश व्यवस्था, अतिक्रमण हटाने और यातायात अनुशासन पर भी उतना ही ध्यान देना जरूरी है। फ्लाईओवर यातायात प्रबंधन की चुनौती यातायात पुलिस के दस्तावेज में इस ब्लैक स्पाॅट पर वर्ष 2023 से 2025 के बीच आठ मौतें और 21 गंभीर दुर्घटनाएं दर्ज हैं। जनवरी से अगस्त 2026 के बीच भी यहां दो मौतें और चार गंभीर दुर्घटनाएं दर्ज की गईं। यानी फ्लाईओवर के आसपास यातायात प्रबंधन की चुनौती बनी हुई है।

दोनों ओर रांग साइड से वाहनों का निकलना रिपोर्ट में अंधमूक बायपास पर चार प्रमुख समस्याएं दर्ज की गई हैं। चौराहे और पुल के नीचे चाय-पान व फल की दुकानें लगना, बाहर से आने वाली बसों का पुल के पास यात्रियों को उतारना और बैठाना, सर्विस रोड पर भारी वाहनों का मरम्मत के लिए खड़ा रहना तथा फ्लाईओवर के दोनों ओर रांग साइड से वाहनों का निकलना। नो एंट्री के दौरान मालवाहक वाहनों की पार्किंग के लिए पर्याप्त स्थान नहीं होना भी समस्या है।

यातायात पुलिस के अनुसार, यहां स्पीड ब्रेकर बनाए गए हैं।

अनावश्यक रूप से खड़े वाहनों को हटाने की कार्रवाई होती है।

दुर्घटनाजन्य क्षेत्र के चेतावनी बोर्ड रोटरी का निर्माण कराया है। पार्किंग स्थल विकसित करने जैसे कार्य प्रस्तावित रिपोर्ट में पुल के चारों ओर अतिक्रमण हटाने, फ्लाईओवर से 500 मीटर तक आटो पार्ट्स और सर्विसिंग सेंटर हटाने, बसों के चढ़ने-उतरने के लिए निर्धारित स्थान बनाने, ट्रैफिक सिग्नल और यातायात चौकी की व्यवस्था करने तथा पार्किंग स्थल विकसित करने जैसे कार्य प्रस्तावित हैं। पाटन और कटंगी बायपास पर भी अधूरे इंतजाम पाटन और कटंगी बायपास पर भी फ्लाईओवर के नीचे यातायात व्यवस्था को सुरक्षित बनाने के लिए रोटरी, साइड रोड और प्रकाश व्यवस्था से जुड़े काम जरूरी बताए गए हैं। यातायात विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, इन स्थानों पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है।