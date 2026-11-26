नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। धार्मिक नगरी चित्रकूट में पवित्र मंदाकिनी नदी में बिना उपचारित सीवेज प्रवाहित होने के मामले में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने सख्त रुख अपनाया है। मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की निरीक्षण रिपोर्ट में सामने आया कि नगर के लिए प्रस्तावित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) अब तक पूरा नहीं हुआ है।

इसके चलते घरेलू अपशिष्ट जल के उपचार की समुचित व्यवस्था नहीं है और अनेक होटल, धर्मशाला, आश्रम व अन्य प्रतिष्ठानों से दूषित पानी सीधे अथवा नालों के माध्यम से नदी में पहुंच रहा है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सतना क्षेत्रीय कार्यालय ने ऐसी 103 इकाइयों को वैधानिक नोटिस जारी कर नदी में बिना उपचारित अपशिष्ट जल छोड़ना बंद करने और सुधारात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। बोर्ड की 10 अगस्त 2026 की रिपोर्ट के अनुसार एनजीटी की केंद्रीय क्षेत्रीय पीठ भोपाल में 23 नवंबर को न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति श्यो कुमार सिंह और विशेषज्ञ सदस्य सुधीर कुमार चतुर्वेदी की पीठ ने निष्पादन आवेदन पर सुनवाई की। बोर्ड की 10 अगस्त 2026 की रिपोर्ट के अनुसार एसटीपी निर्माणाधीन है और उसका संचालन भी प्रारंभ नहीं हुआ है।