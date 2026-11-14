ट्रेनों में कन्फर्म टिकट नहीं, जबलपुर से मुंबई का हवाई किराया 18 हजार और बेंगलुरु का 21 हजार रुपये

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। दीवाली का त्योहार बीतते ही दूसरे शहरों में नौकरी और कामकाज के लिए लौटने वाले यात्रियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। शनिवार और रविवार को जबलपुर से प्रमुख शहरों की ओर जाने वाली ट्रेनों में यात्रियों का भारी दबाव है।

हवाई किराया सामान्य दिनों की तुलना में करीब दोगुना स्लीपर से लेकर एसी श्रेणी तक कन्फर्म टिकट मिलना मुश्किल हो रहा है। सीमित उड़ानों के कारण जबलपुर से मुंबई, बेंगलुरु और दिल्ली का हवाई किराया सामान्य दिनों की तुलना में करीब दोगुना तक पहुंच गया है। बड़ी संख्या पैसेंजर ट्रेनों से यात्रा करने वालों की रही शुक्रवार को मुख्य रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से रवाना होने वाली यात्रियों की संख्या बढ़ गई है। रात तक 70 हजार से अधिक यात्रियों ने सफर किया। इनमें नियमित ट्रेनों के साथ ही बड़ी संख्या पैसेंजर ट्रेनों से यात्रा करने वालों की रही।

सीमित सीटें होने से कई को निराश लौटना पड़ा पहले से आरक्षण नहीं कराने वाले यात्रियों को स्लीपर और एसी श्रेणी में कन्फर्म बर्थ नहीं मिल रही है। तत्काल कोटे में भी सीमित सीटें होने से कई यात्रियों को निराश लौटना पड़ रहा है। ऐसे में हवाई सफर एक विकल्प जरूर है, लेकिन महंगे किराये ने इसे भी आम यात्रियों की पहुंच से दूर कर दिया है। सप्ताहांत में उड़ानों का किराया जबलपुर से शनिवार और रविवार को जाने वाली उड़ानों के किराये में भी बड़ा उछाल आया है। मुंबई और बेंगलुरु के लिए सबसे ज्यादा किराया वसूला जा रहा है। वहीं, इन शहरों से जबलपुर लौटने वाली उड़ानों का किराया तुलनात्मक रूप से कम है। इसका एक बड़ा कारण जबलपुर से उपलब्ध सीमित उड़ानें और सप्ताहांत में बढ़ी यात्रियों की मांग है। वहीं, यात्रियों के दबाव को देखते हुए तीन दिन के लिए मुख्य स्टेशन से पार्सल बुकिंग रोक दी गई है।