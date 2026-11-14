छठ पूजा के बाद जबलपुर से बिहार और महाराष्ट्र के लिए दो-दो ट्रिप स्पेशल ट्रेनें, तीन के फेरे बढ़ाए

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। छठ पर्व के बाद बिहार से महाराष्ट्र लौटने वाले यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए रेलवे ने दो स्पेशल ट्रेनों के संचालन का निर्णय लिया है। पश्चिम मध्य रेल के प्रमुख स्टेशनों पर रहेगा दरभंगा से पुणे के हड़पसर और जयनगर से मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस के बीच दो-दो ट्रिप चलेंगी। दोनों ट्रेनों का ठहराव जबलपुर सहित पश्चिम मध्य रेल के प्रमुख स्टेशनों पर रहेगा। इससे जबलपुर और आसपास के यात्रियों को भी बिहार तथा महाराष्ट्र के बीच आवागमन में सुविधा मिलेगी।

यह अगले दिन दोपहर दो बजे जबलपुर पहुंचेगी दरभंगा–हडपसर स्पेशल (05533) 17 और 24 नवंबर को दरभंगा से शाम 7:30 बजे रवाना होगी। यह अगले दिन दोपहर दो बजे जबलपुर पहुंचेगी और 2:10 बजे रवाना होगी। वापसी में हडपसर–दरभंगा स्पेशल (05534) 19 और 26 नवंबर को सुबह 10 बजे हड़पसर से चलेगी। यह अगले दिन मध्यरात्रि 2:10 बजे जबलपुर पहुंचेगी।