छठ पूजा के बाद जबलपुर से बिहार और महाराष्ट्र के लिए दो-दो ट्रिप स्पेशल ट्रेनें, तीन के फेरे बढ़ाए

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। छठ पर्व के बाद बिहार से महाराष्ट्र लौटने वाले यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए रेलवे ने दो स्पेशल ट्रेनों के संचालन का निर्णय लिया है।
दरभंगा से पुणे के हड़पसर और जयनगर से मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस के बीच दो-दो ट्रिप चलेंगी। दोनों ट्रेनों का ठहराव जबलपुर सहित पश्चिम मध्य रेल के प्रमुख स्टेशनों पर रहेगा। इससे जबलपुर और आसपास के यात्रियों को भी बिहार तथा महाराष्ट्र के बीच आवागमन में सुविधा मिलेगी।
दरभंगा–हडपसर स्पेशल (05533) 17 और 24 नवंबर को दरभंगा से शाम 7:30 बजे रवाना होगी। यह अगले दिन दोपहर दो बजे जबलपुर पहुंचेगी और 2:10 बजे रवाना होगी। वापसी में हडपसर–दरभंगा स्पेशल (05534) 19 और 26 नवंबर को सुबह 10 बजे हड़पसर से चलेगी। यह अगले दिन मध्यरात्रि 2:10 बजे जबलपुर पहुंचेगी।
जयनगर–एलटीटी स्पेशल (05535) 17 और 24 नवंबर को रात 11:50 बजे जयनगर से रवाना होगी और अगले दिन रात 10:20 बजे जबलपुर पहुंचेगी। वापसी में एलटीटी–जयनगर स्पेशल (05536) 19 और 26 नवंबर को शाम 7 बजे रवाना होकर अगले दिन दोपहर 12 बजे जबलपुर पहुंचेगी।
जबलपुर होकर चलने वाली आरकेएमपी-दानापुर और कटनी होकर चलने वाली सोगरिया-दानापुर ट्रेन से यात्रियों को मिलेगी सुविधा
त्योहारों में यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए पश्चिम मध्य रेल ने तीन स्पेशल ट्रेनों के संचालन की अवधि बढ़ाई है। इनमें जबलपुर होकर चलने वाली आरकेएमपी-दानापुर और कटनी होकर चलने वाली सोगरिया-दानापुर ट्रेन शामिल हैं। फेरे बढ़ने से छठ पूजा के लिए यात्रा करने वाले यात्रियों को राहत मिलेगी।
रानी कमलापति–दानापुर–रानी कमलापति स्पेशल ट्रेन (01667/01668) के तीन फेरे 16 नवंबर से 28 नवंबर तक बढ़ाए गए हैं। यह ट्रेन प्रत्येक सोमवार और शुक्रवार को दोपहर 2.25 बजे आरकेएमपी से रवाना होकर शाम 7.25 बजे जबलपुर पहुंचती है।
वापसी में यह प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को दानापुर से आरकेएमपी के लिए रवाना होती है। रानी कमलापति–दानापुर–रानी कमलापति स्पेशल ट्रेन (01661/01662) का संचालन 26 नवंबर तक जारी रहेगा। यह प्रत्येक बुधवार को आरकेएमपी से दानापुर और गुरुवार को दानापुर से आरकेएमपी के लिए चलती है।
ट्रेन कटनी-जबलपुर-इटारसी मार्ग से संचालित होती है।कटनी होकर चलने वाली सोगरिया–दानापुर–सोगरिया स्पेशल ट्रेन (09823/09824) के चार फेरे बढ़ाकर इसे 14 दिसंबर तक चलाने का निर्णय लिया गया है। तीनों ट्रेनों की बढ़ाई गई अवधि के लिए टिकट आरक्षण शुरू हो गया है।
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