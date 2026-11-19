नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर । मंडला जिले के जंगल में बेटे की मौत के बाद चार लाख रुपये की आर्थिक सहायता पाने की उम्मीद लगाए बैठी मां को हाई कोर्ट से निराशा हाथ लगी। धारा-पांच के दायरे में नहीं आता न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने स्पष्ट किया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दर्ज मृत्यु का कारण राजस्व पुस्तक परिपत्र (आरबीसी) की धारा-पांच के दायरे में नहीं आता। लिहाजा शासन से आपदा राहत राशि दिलाने की मांग स्वीकार नहीं की जा सकती।

13 जनवरी 2023 को जंगल में मौत हो गई थी कोर्ट ने इस आधार पर याचिका खारिज कर दी। मामला मंडला जिले के लिंगा पोड़ी वन क्षेत्र का है। याचिकाकर्ता चिरोजा बाई उडावी के 23 वर्षीय बेटे सहमत लाल उडावी की 13 जनवरी 2023 को जंगल में मौत हो गई थी।