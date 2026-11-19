नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। बल्देवबाग से गल्ला मंडी के बीच करीब 60 फीट चौड़ी सड़क है, लेकिन अतिक्रमण और बेतरतीब पार्किंग ने इसे महज 10 से 15 फीट तक सीमित कर दिया है। दुकानदारों ने सामने के हिस्से पर कब्जा जमा रखा है तो बची जगह पर चाय-पान, फल और सब्जियों के ठेले लगे हैं।

सड़क किनारे खड़े लोडिंग वाहन भी यातायात में बाधा बन रहे हैं। नतीजा यह कि दिनभर जाम की स्थिति बनी रहती है। इस अव्यवस्था से व्यापारियों के साथ खरीदारी के लिए आने वाले ग्राहक और राहगीर भी परेशान हैं। मार्ग पर दुकानदारों ने दुकानों के सामने करीब 20 फीट तक जगह घेर रखी है।