नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। मुख्य रेलवे स्टेशन पर बंद फूड स्टाॅल में आग लगने की घटना के बाद भी सुरक्षा को लेकर लापरवाही का सिलसिला थम नहीं रहा है। क्षतिग्रस्त स्टाल और शेड की मरम्मत अग्नि दुर्घटना में क्षतिग्रस्त स्टाल और शेड की मरम्मत के दौरान इंजीनियरिंग विभाग की टीम ने पार्सल के बिखरे सामान के बीच ही वेल्डिंग का काम शुरू कर दिया। निजी लीज होल्डरों ने आपत्ति जताई पार्सल से जुड़े कर्मचारियों और निजी लीज होल्डरों ने इस पर आपत्ति जताई। शिकायत रेल अधिकारियों तक पहुंची तो तत्काल काम रुकवा दिया गया। अधिकारियों ने सामान हटाने और सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम करने के बाद ही काम करने के निर्देश दिए।

पार्सल के लिए बनी साइड लाइन का उपयोग नहीं प्लेटफाॅर्म एक के कटनी छोर पर जहां आगजनी की घटना हुई थी, वहां अब भी पार्सल का सामान बिखरा पड़ा है। पार्सल और लगेज वैन खड़ी करने के लिए प्लेटफाॅर्म एक पर मुख्य लाइन के अलावा पार्सल कार्यालय की ओर अलग साइड लाइन भी बनाई गई है।