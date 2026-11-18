नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। मध्य प्रदेश में नीट-पीजी मेडिकल प्रवेश काउंसलिंग को लेकर हाई कोर्ट ने इन-सर्विस डाक्टरों के सीट आवंटन पर 30 प्रतिशत की सीमा बरकरार रखी है।

दो नवंबर को जारी अंतरिम आदेश प्रभावी रहेगा

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि प्रत्येक विषय में इन-सर्विस कोटे के तहत अधिकतम 30 प्रतिशत सीटें ही आवंटित की जा सकेंगी। दो नवंबर को जारी अंतरिम आदेश प्रभावी रहेगा।

युगलपीठ ने प्रतिदिन सुनवाई का निर्णय लिया

मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्य न्यायाधीश अल्पेश यशवंत कोगजे और न्यायमूर्ति विवेक जैन की युगलपीठ ने प्रतिदिन सुनवाई का निर्णय लिया है।

उम्मीदवारों को आवंटित होने की स्थिति बन गई थी

याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि ओपन और इन-सर्विस श्रेणियों की मेरिट सूचियों को आपस में मिलाने के कारण करीब 90 प्रतिशत सीटें इन-सर्विस उम्मीदवारों को आवंटित होने की स्थिति बन गई थी।

मेरिट में आगे, फिर भी बेहतर सीट से वंचित

याचिका में कहा गया कि एमडी-एमएस जैसे उच्च चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश का आधार योग्यता और मेरिट होना चाहिए। सीट आवंटन की मौजूदा व्यवस्था से अधिक अंक पाने वाले ओपन कैटेगरी के अभ्यर्थियों को अपनी पसंद के विषय और बेहतर संस्थान में प्रवेश का अवसर प्रभावित हो रहा था। इसी आधार पर न्यायालय से हस्तक्षेप की मांग की गई।