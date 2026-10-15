मोबाइल में नहीं मिला आपत्तिजनक वीडियो, पॉक्सो कोर्ट ने साढ़े चार साल बाद किया दोषमुक्त

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। विशेष न्यायालय (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012) ने एक महत्वपूर्ण फैसले में अभियुक्त हर्ष नायक को लगाए गए आरोपों से दोषमुक्त कर दिया है।

13 अक्टूबर 2026 को यह निर्णय सुनाया

विशेष प्रकरण क्रमांक में विशेष न्यायाधीश अभिलाषा एन मवावर ने 13 अक्टूबर 2026 को यह निर्णय सुनाया। अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता शांतनु अयाची व अधिवक्ता आदर्श हीरा ने पैरवी की।

साइबर फारेंसिक विशेषज्ञ के बयान कराए गए

अभियोजन का आरोप था कि अभियुक्त ने कथित आपत्तिजनक डिजिटल सामग्री डाउनलोड कर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के माध्यम से अन्य व्यक्तियों तक प्रसारित की थी। मामले में पुलिस साक्षियों, विवेचना अधिकारी और साइबर फारेंसिक विशेषज्ञ के बयान कराए गए।

हटाए गए डेटा की रिकवरी के दौरान भी नहीं मिला

अभियुक्त का मोबाइल फोन जब्त कर उसकी डिजिटल फारेंसिक जांच भी कराई गई। न्यायालय ने मौखिक, दस्तावेजी और तकनीकी साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद पाया कि जब्त मोबाइल फोन की फारेंसिक जांच में कथित बाल यौन शोषण सामग्री से संबंधित वीडियो न तो उपलब्ध डेटा में मिला और न ही हटाए गए डेटा की रिकवरी के दौरान प्राप्त हुआ।