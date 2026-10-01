11.94 करोड़ के ऑनलाइन गेमिंग घोटाले के आरोपी को राहत नहीं, दूसरी जमानत अर्जी निरस्त

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। ऑनलाइन गेमिंग, सट्टेबाजी और कथित फर्जी फर्म के जरिए 11.94 करोड़ रुपये के लेन-देन से जुड़े मामले में कटनी निवासी आरोपित हिमांशु सोमवानी को हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली।

जारी जांच को ध्यान में रखा

न्यायमूर्ति अमित लाहोटी की एकलपीठ ने उसकी दूसरी जमानत अर्जी भी निरस्त कर दी। कोर्ट ने मामले में बड़ी धनराशि के लेन-देन और विशेष जांच दल (एसआईटी) की जारी जांच को ध्यान में रखा।

फोटो का कथित रूप से दुरुपयोग किया

शिकायत कर्ता ओम प्रकाश उर्फ ओपी बर्मन ने 30 मार्च 2026 को कटनी कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप है कि उसके आधार कार्ड, पैन कार्ड और फोटो का कथित रूप से दुरुपयोग कर उसकी जानकारी व सहमति के बिना कटनी कंप नाम से फर्म खोली गई।