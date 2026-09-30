तीन दशक बाद हुआ 300 रुपये रिश्वत मामले का निराकरण, तत्कालीन पटवारी को हाई कोर्ट से राहत

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। करीब तीन दशक तक चले कानूनी विवाद के बाद तत्कालीन पटवारी मुन्ना लाल को 300 रुपये रिश्वत लेने के मामले में हाई कोर्ट से राहत मिली है। दोषमुक्त किए जाने का आदेश उचित न्यायमूर्ति संजय एस. कलगांवकर की एकलपीठ ने सरकार की अपील खारिज करते हुए ट्रायल कोर्ट द्वारा पटवारी को दोषमुक्त किए जाने के आदेश को उचित ठहराया है। 1998 में हाईकोर्ट में अपील दायर की थी सरकार ने सागर जिले के खुरई क्षेत्र में पदस्थ तत्कालीन पटवारी मुन्ना लाल को 300 रुपये रिश्वत लेने के आरोप से जिला न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किए जाने के खिलाफ वर्ष 1998 में हाईकोर्ट में अपील दायर की थी। रकम अवैध रूप से मांगी और स्वीकार की गई थी जिला न्यायालय ने दिसंबर 1997 में उसे दोषमुक्त कर दिया था। एकलपीठ ने सुनवाई के दौरान पाया कि अभियोजन के लिए यह विश्वसनीय रूप से साबित करना आवश्यक था कि रकम अवैध रूप से मांगी और स्वीकार की गई थी।

मूल रिकाॅर्डिंग ट्रायल कोर्ट में सत्यापित नहीं हुई थी रिश्वत मांग से संबंधित मूल रिकाॅर्डिंग ट्रायल कोर्ट में सत्यापित नहीं हुई थी। आरोपी की आवाज की पहचान भी नहीं कराई गई और रिकार्डिंग की पूर्णता व शुद्धता के संबंध में पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए। ऐसे में रिकाॅर्डिंग के ट्रांसक्रिप्ट को रिश्वत की मांग का विश्वसनीय प्रमाण नहीं माना जा सकता।