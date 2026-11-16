पूर्व सीएसपी नेहा पच्चीसिया को हाई कोर्ट से राहत नहीं, FIR रद करने की याचिका खारिज

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। कटनी के छब्बू कोल हत्याकांड की विवेचना के दौरान पद का दुरुपयोग कर जमीन की रजिस्ट्री कराने के गंभीर आरोपों से घिरीं नगर पुलिस अधीक्षक (सीएसपी) नेहा पचिसिया को हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली। एफआईआर निरस्त करने की मांग की गई थी हाईकोर्ट ने उनकी वह याचिका खारिज कर दी, एफआईआर निरस्त करने की मांग की गई थी। युगलपीठ ने माना कि मामले में सामने आए परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की समग्र जांच आवश्यक है। ऐसे में विवेचना के शुरुआती चरण में हस्तक्षेप कर उसे समाप्त करना उचित नहीं होगा।

संबंधित अधिकारी ने अपराध किया है या नहीं न्यायाधीश आनंद पाठक और न्यायमूर्ति रामकुमार चौबे की युगलपीठ ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि कोर्ट के समक्ष सवाल यह नहीं है कि संबंधित अधिकारी ने अपराध किया है या नहीं, बल्कि यह है कि क्या उपलब्ध सामग्री ऐसी है कि आपराधिक जांच को शुरुआत में ही रोक दिया जाए।

सीएसपी नेहा पचिसिया विवेचना अधिकारी थीं प्रकरण की पृष्ठभूमि एक अप्रैल 2026 को छब्बू कोल का शव कृषि भूमि में मिलने से जुड़ी है। इस मामले में सीएसपी नेहा पचिसिया विवेचना अधिकारी थीं। यह रजिस्ट्री 15 अप्रैल 2026 को हुई थी आरोप है कि उन्होंने विवेचना के दौरान अपने आधिकारिक पद और आपराधिक कार्रवाई की परिस्थितियों का इस्तेमाल कर रमेश लोधी पर दबाव बनाया, ताकि उसकी जमीन की रजिस्ट्री मारूफ अहमद हनफी के पक्ष में कराई जा सके। यह रजिस्ट्री 15 अप्रैल 2026 को हुई थी। इस कथित साजिश में क्षितिज राज बरापत्रे की भूमिका भी जांच के दायरे में है। सीसीटीवी से संबंधित सामग्री को एक साथ देखने की जरूरत राज्य शासन की ओर से दलील दी गई कि मामले में बैंक खातों के बीच पांच लाख और दस लाख रुपये के कथित हस्तांतरण, काल डिटेल रिकार्ड, टावर लोकेशन, बयानों और सीसीटीवी से संबंधित सामग्री को एक साथ देखने की जरूरत है।