एआई से समझ विकसित करेंगे विद्यार्थी, जबलपुर में नवमीं से 12वीं तक के लिए 20 घंटे का विशेष माड्यूल तैयार

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। बदलती तकनीक के दौर में विद्यार्थियों को केवल किताबी ज्ञान तक सीमित रखने के बजाय उन्हें भविष्य की जरूरतों के अनुरूप तैयार करने पर जोर दिया जा रहा है। एआई की समझ विकसित करने के लिए नई शैक्षणिक पहल इसी दिशा में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) की समझ विकसित करने के लिए नई शैक्षणिक पहल की है। इसके तहत कक्षा नवमीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए 20 घंटे का विशेष गतिविधि आधारित मॉड्यूल तैयार किया गया है।

समाधान और रचनात्मक सोच को विकसित करने पर ध्यान विद्यार्थियों को एआई की कार्यप्रणाली समझाने के साथ उनकी तार्किक क्षमता, समस्या समाधान और रचनात्मक सोच को विकसित करने पर ध्यान दिया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए एनसीईआरटी ने यह माड्यूल तैयार किया है।

प्रयोगों के माध्यम से तकनीक समझेंगे इसे आईआईटी मद्रास, आईआईटी जोधपुर और एनसीईआरटी के विशेषज्ञों ने मिलकर विकसित किया है। माड्यूल की खासियत यह है कि इसमें विद्यार्थियों को केवल एआई के सिद्धांतों की जानकारी नहीं दी जाएगी, बल्कि विभिन्न गतिविधियों और प्रयोगों के माध्यम से तकनीक को समझने का अवसर भी मिलेगा। गतिविधियों से समझेंगे तकनीक का इस्तेमाल छात्र किसी समस्या का विश्लेषण करना, उसके समाधान के अलग-अलग तरीके खोजना और तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचना सीख सकेंगे। एआई से जुड़े विषयों को भी इसी प्रक्रिया के साथ जोड़ा गया है, ताकि विद्यार्थी तकनीक के उपयोग और उसकी सीमाओं को समझ सकें।