जेसीबी से खुदाई में गिरा ओएचई पोल, पुल पर खड़ा था इंजन; जबलपुर कंट्रोल ने रोकीं इटारसी से आने वाली 16 ट्रेनें

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। आमघाट फाटक के आगे किलोमीटर 731/22 पर ब्रिज नंबर 3ई के समानांतर तीसरी रेल लाइन के लिए ब्रिज निर्माण किया जा रहा है।
जेसीबी से नीचे की मिट्टी की खुदाई कर दिए जाने के कारण ओएचई (ओवरहेड इलेक्ट्रिक) पोल का फाउंडेशन सहित हिस्सा नीचे गिर गया। ट्रैक के किनारे की मिट्टी कटने से रेल लाइन असुरक्षित हो गई और रेल यातायात रोकना पड़ा।
घटना के दौरान मिर्जापुर से रवाना हुई ट्रेन संख्या 15232 को शाम 6:18 बजे घटनास्थल पर रोक दिया गया। ट्रेन का इंजन पुल पर ही खड़ा रहा। रेलवे अधिकारियों के अनुसार जब तक उच्च अधिकारियों से आगे बढ़ने की अनुमति नहीं मिलती, तब तक ट्रेन को रवाना नहीं किया जा सकता।
सुरक्षा की दृष्टि से ओएचई की बिजली आपूर्ति भी बंद की गई। शाम 6:26 बजे प्री-एसएसपी से मिर्जापुर तक अप और डाउन लाइन की ओएचई सप्लाई बंद की गई। बाद में अप लाइन में 6:30 बजे और डाउन लाइन में 6:35 बजे बिजली आपूर्ति बहाल की गई। हालांकि, इससे ट्रैक की सुरक्षा संबंधी समस्या दूर नहीं हुई।
इस घटना का असर पश्चिम मध्य रेलवे के जबलपुर कंट्रोल तक पहुंचा। समय पालन नियंत्रित करने वाले जबलपुर नियंत्रण कक्ष ने इटारसी की ओर से आने वाली ट्रेनों को लेने से रोक दिया। इससे जबलपुर की ओर आने वाली ट्रेनों के परिचालन और समय-सारिणी पर असर पड़ने की स्थिति बनी।
15232, 02254, 12488, 13202, 12308, 09035, 13052, 13310, 01143, 12176, 18102, 09075, 07051, 63238 और 15484।
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