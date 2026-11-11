जेसीबी से खुदाई में गिरा ओएचई पोल, पुल पर खड़ा था इंजन; जबलपुर कंट्रोल ने रोकीं इटारसी से आने वाली 16 ट्रेनें

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। आमघाट फाटक के आगे किलोमीटर 731/22 पर ब्रिज नंबर 3ई के समानांतर तीसरी रेल लाइन के लिए ब्रिज निर्माण किया जा रहा है। रेल यातायात रोकना पड़ा जेसीबी से नीचे की मिट्टी की खुदाई कर दिए जाने के कारण ओएचई (ओवरहेड इलेक्ट्रिक) पोल का फाउंडेशन सहित हिस्सा नीचे गिर गया। ट्रैक के किनारे की मिट्टी कटने से रेल लाइन असुरक्षित हो गई और रेल यातायात रोकना पड़ा।

ट्रेन को रवाना नहीं किया जा सकता घटना के दौरान मिर्जापुर से रवाना हुई ट्रेन संख्या 15232 को शाम 6:18 बजे घटनास्थल पर रोक दिया गया। ट्रेन का इंजन पुल पर ही खड़ा रहा। रेलवे अधिकारियों के अनुसार जब तक उच्च अधिकारियों से आगे बढ़ने की अनुमति नहीं मिलती, तब तक ट्रेन को रवाना नहीं किया जा सकता।