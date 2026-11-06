जबलपुर-भोपाल हाइवे पर दो छात्रों को कार से टक्कर मारकर 25 मीटर तक घसीटा, हत्या की आशंका

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। बेलखेड़ा थाना क्षेत्र में जबलपुर-भोपाल राष्ट्रीय राजमार्ग-45 पर ऐसा सनसनीखेज घटनाक्रम सामने आया, जिसने पूरे इलाके को दहला दिया। हाईवे में पुलिया के पास खड़े होकर बातचीत कर रही 12वीं की छात्रा और उसके दोस्त को तेज रफ्तार कार से टक्कर मार दिया गया। टक्कर लगते ही दोनों उछलकर हवा में उछलकर कई फीट दूर जाकर गिरे और मौके पर ही उनकी मौत हो गई।

टक्कर मारने वाली कार की नंबर प्लेट पर मिट्टी लगी मिली मृतकों की पहचान ग्राम करहैया निवासी प्रशांत लोधी (20) और गुबराकला निवासी जागृति महलोनिया (18) के रूप में हुई है। शुरुआत में हादसा लग रही घटना में जब टक्कर मारने वाली कार की नंबर प्लेट पर मिट्टी लगी मिली तो किसी साजिश का शक गहराया।

पुलिस दोनों की तलाश कर रही पुलिस की प्रारंभिक जांच में रंजिश के चलते मृतक युवक के रिश्तें के भाईयों द्वारा वारदात को अंजाम देने का सुराग मिला है। घटना के बाद से रिश्तें के भाई फरार है। पुलिस दोनों की तलाश कर रही है। घिसटने के निशान घटनास्थल पर मिले हैं प्रशांत लोधी अपने दोस्त हेमराज के साथ बेलखेड़ा आया था। रास्ते में बेलखेड़ा थाने से करीब एक किलोमीटर दूर पेट्रोल पंप के पास उसे जागृति मिली। दोनों पेट्रोल पंप के पास पुलिया के समीप खड़े होकर बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान जबलपुर की ओर से आई कार (एमपी 20 सीई 8644) ने उन्हें सीधी टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद कार 25 मीटर तक सड़क पर घिसटती रही, जिसके निशान घटनास्थल पर मिले हैं। निशाना बनाया और फिर कार छोड़कर फरार युवक और छात्रा को टक्कर मारने वाली कार (एमपी 20 सीई 8644) में अनिल लोधी और राजेंद्र लोधी सवार थे। घटनास्थल पर कुछ ही दूरी पर कुछ अन्य युवक-युवतियां भी खड़े होकर बात कर रहे थे, लेकिन कार सवार आरोपितों ने सीधा प्रशांत को निशाना बनाया। उनकी कार प्रशांत और उसके साथ बात कर रही छात्रा को कुचलते हुए तेजी से निकली। तेज टक्कर से क्षतिग्रस्त कार कुछ मीटर की दूरी पर आगे जाकर बंद हो गई। आरोपित कार छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने वाहन जब्त कर लिया है।