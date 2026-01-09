मेरी खबरें
    ऑपरेशन ईगल क्ला करेली पुलिस ने थार गाड़ी से जब्त की 396 लीटर अवैध शराब, दो आरोपी गिरफ्तार

    Operation Eagle Claw: घटनाक्रम के अनुसार, दिनांक 08 जनवरी 2026 को थाना करेली पुलिस टीम पेट्रोलिंग पर थी, तभी मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि गाडरवारा क ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Fri, 09 Jan 2026 04:42:49 PM (IST)Updated Date: Fri, 09 Jan 2026 04:46:09 PM (IST)
    घटना की जानकारी देती पुलिस।

    नईदुनिया न्यूज,करेली। जिले में अवैध मादक पदार्थों के कारोबार पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने के लिए पुलिस अधीक्षक ऋषिकेश मीणा के दिशा-निर्देशन में चलाए जा रहे विशेष अभियान ऑपरेशन ईगल क्लॉ के तहत करेली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है।

    इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने एक थार गाड़ी से 44 पेटी अवैध देशी मदिरा मसाला जब्त की है, जिसकी कुल मात्रा 396 लीटर (2200 पाव) आंकी गई है। पुलिस ने मौके से दो आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है।


    घटनाक्रम के अनुसार, दिनांक 08 जनवरी 2026 को थाना करेली पुलिस टीम पेट्रोलिंग पर थी, तभी मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि गाडरवारा की ओर से एक थार गाड़ी क्रमांक एमपी 04 सीपी 9399 अवैध शराब लेकर नरसिंहपुर की तरफ आ रही है।

    सूचना की तस्दीक हेतु पुलिस टीम ने ड्रीम लैंड सिटी के सामने मैन रोड पर घेराबंदी की। कुछ देर बाद उक्त वाहन आता दिखाई दिया, जिसे रुकने का इशारा करने पर चालक ने गाड़ी को ड्रीम लैंड सिटी के अंदर भगा दिया। पुलिस टीम ने मुस्तैदी दिखाते हुए करीब 200 मीटर पीछा कर घेराबंदी की और वाहन को रोक लिया।

    वाहन की तलाशी लेने पर उसमें खाकी रंग के कार्टूनों में भरी 44 पेटी अवैध शराब बरामद हुई। पूछताछ में चालक ने अपना नाम सुरेंद्र लोधी निवासी केरपानी (हाल रेवानगर कॉलोनी, नरसिंहपुर) और बगल में बैठे युवक ने अपना नाम सलीम खान निवासी मुशरान वार्ड, नरसिंहपुर बताया।

    पुलिस ने शराब और वाहन को जब्त कर आरोपियों के खिलाफ थाना करेली में अपराध क्रमांक 27/2026, धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उन्हें न्यायालय में पेश किया। इस सराहनीय कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक रत्नाकर हिंगवे, उपनिरीक्षक विजय धुर्वे, रामरतन सोनी, सउनि संतलाल मरकाम सहित आरक्षक सचिन पटेल, कपिल राजपूत, अमित यादव और ब्रजेश दीक्षित की मुख्य भूमिका रही।

