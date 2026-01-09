ऑपरेशन ईगल क्ला करेली पुलिस ने थार गाड़ी से जब्त की 396 लीटर अवैध शराब, दो आरोपी गिरफ्तार

नईदुनिया न्यूज,करेली। जिले में अवैध मादक पदार्थों के कारोबार पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने के लिए पुलिस अधीक्षक ऋषिकेश मीणा के दिशा-निर्देशन में चलाए जा रहे विशेष अभियान ऑपरेशन ईगल क्लॉ के तहत करेली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है।

इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने एक थार गाड़ी से 44 पेटी अवैध देशी मदिरा मसाला जब्त की है, जिसकी कुल मात्रा 396 लीटर (2200 पाव) आंकी गई है। पुलिस ने मौके से दो आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है।

घटनाक्रम के अनुसार, दिनांक 08 जनवरी 2026 को थाना करेली पुलिस टीम पेट्रोलिंग पर थी, तभी मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि गाडरवारा की ओर से एक थार गाड़ी क्रमांक एमपी 04 सीपी 9399 अवैध शराब लेकर नरसिंहपुर की तरफ आ रही है। सूचना की तस्दीक हेतु पुलिस टीम ने ड्रीम लैंड सिटी के सामने मैन रोड पर घेराबंदी की। कुछ देर बाद उक्त वाहन आता दिखाई दिया, जिसे रुकने का इशारा करने पर चालक ने गाड़ी को ड्रीम लैंड सिटी के अंदर भगा दिया। पुलिस टीम ने मुस्तैदी दिखाते हुए करीब 200 मीटर पीछा कर घेराबंदी की और वाहन को रोक लिया।