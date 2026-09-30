ऑपरेशन सिंदूर के बाद जबलपुर में बनी देसी बोफोर्स का क्रेज, 300 धनुष तोप बनाएगी जीसीएफ

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश में बनी धनुष तोप का क्रेज बढ़ा है। इसका असर अब उत्पादन लक्ष्य पर दिखाई दे रहा है। 95 फीसदी कलपुर्जों के स्वदेशीकरण के साथ खास बात यह है कि धनुष अब सिर्फ संख्या में नहीं बढ़ेगी, बल्कि इसकी भूमिका भी बदलेगी। 95 फीसदी कलपुर्जों के स्वदेशीकरण के साथ यह पूरी तरह माउंटेन गन के रूप में तैयार होगी और पुरानी टोड गनों की जगह लेगी।

धनुष भारतीय सेना की पहली उन्नत स्वदेशी हावित्जर तोप धनुष को भारतीय सेना की पहली 155 मिलीमीटर, 45 कैलिबर की उन्नत स्वदेशी हावित्जर तोप माना जाता है और इसे ‘देसी बोफोर्स’ भी कहा जाता है। धनुष की मौजूदा मारक क्षमता करीब 38 किलोमीटर है धनुष की मौजूदा मारक क्षमता, जिसे अपग्रेड कर 44 किलोमीटर से अधिक करने की तैयारी है। 1980 के दशक की बोफोर्स तोप पर आधारित डिजाइन वाली धनुष एक मिनट में करीब छह राउंड फायर कर सकती है।