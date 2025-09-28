ऑर्डनेंस फैक्ट्री जबलपुर बना रहा 250 kg क्षमता के बम की बॉडी, मार्च तक 1100 बम बनाने का लक्ष्य

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। ऑर्डनेंस फैक्ट्री जबलपुर (पूर्व नाम जीआइएफ) को रक्षा उत्पादन के क्षेत्र एक अग्रणी निर्माणी में गिना जाता है। निर्माणी इस समय 250 किग्रा क्षमता के बम की बॉडी बनाने के कार्य में जुटी हुई है। इस सत्र में उसे 1100 बम की बॉडी बनाने का लक्ष्य हासिल हुआ है और मार्च तक यह उत्पादन लक्ष्य पूरा करना है। भारतीय वायुसेना के लिए उपयोगी इन बमों में बारूद आर्डनेंस फैक्ट्री खमरिया भरेगा।

बंकर आदि को नष्ट करने में मदद मिलेगी नए डिजाइन वाले बमों से वायु क्षेत्र में सेना की ताकत और बढ़ जाएगी। इस बम से दुश्मन के सैन्य वाहन, खड़े एयरक्राफ्ट और मध्यम आकार के बंकर आदि को नष्ट करने में मदद मिलेगी। 250 किलो बम के बाद जोर 500 किलो के बम को तैयार करने पर है। फिलहाल निर्माणी 250 किग्रा क्षमता के बमों की बॉडी को आकार देने में जुटी हुई है। माना जा रहा है कि रक्षा उत्पादन में तेजी से कार्य के कारण लक्ष्य मार्च 31 तक पूरा होने में सफलता मिलेगी।