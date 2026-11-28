नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। जिले के पाटन क्षेत्र में बिजली कंपनी के एक आउटसोर्स कर्मचारी की धारदार हथियार से हत्या किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है।

घटना की जानकारी मिलते ही क्षेत्र में हड़कंप मच गया। वारदात के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, मृतक बिजली कंपनी में आउटसोर्स कर्मचारी के रूप में काम करता था। उसकी धारदार हथियार से हमला कर हत्या की गई है।

सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची

घटना किन परिस्थितियों में हुई और हमलावर कौन थे, फिलहाल इसकी विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है। वारदात की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना किया।

पुलिस ने मामले से जुड़े साक्ष्य जुटाने के साथ ही घटना के कारणों का पता लगाने की कार्रवाई शुरू की है। हत्या के पीछे आपसी रंजिश, विवाद या कोई अन्य वजह थी, इसकी जांच की जा रही है।

आसपास के लोगों से पूछताछ

पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है। साथ ही यह भी पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि घटना के समय मृतक के साथ कौन-कौन मौजूद था। आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए पुलिस जांच में जुटी है।