जबलपुर के शैल्वी अस्पताल में मरीज की मौत, बीमा का पता चला तो कर दी सर्जरी, ढाई लाख का बिल बनाया

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। पेट की तकलीफ के बाद मां को पनागर से लेकर बेटा शैल्वी अस्पताल पहुंचा। उपचार के 6 घंटे बाद मरीज की जान चली गई। मरीज की मौत के बाद अस्पताल प्रबंधन ने बॉडी देने में भी आनाकानी करता रहा।

बिजोरा गांव पनागर से माता को लेकर पहुंचे थे यह मामला नगर के विजयनगर स्थित शैल्वी हॉस्पिटल का है जहां बिजोरा गांव पनागर निवासी जितेंद्र पटेल अपनी माता भगवती पटेल को लेकर पहुंचे थे। पेट में तकलीफ, हार्ट ब्लॉक कहकर कर दी सर्जरी पटेल परिवार का आरोप है कि मरीज के पेट में तकलीफ थी जांच के बाद अस्पताल के कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर आशीष तिवारी ने हार्ट ब्लॉक की शिकायत बताकर सर्जरी कर दी। सर्जरी के कुछ घंटे बाद ही मरीज की मौत हो गई।