एक Flyover ऐसा भी... घर पर थूक रहे लोग और फेंक रहे कचरा, स्टंटबाज कर रहे परेशान

    प्रदेश के सबसे लंबे फ्लाईओवर की सौगात के साथ अब समस्या भी उजागर हो रही है। पहले फ्लाईओवर पर स्टंटबाजों की धमाचौकड़ी से लोग परेशान हुए अब इसके आसपास रहने वाले भी परेशान हो रहे हैं। उनकी परेशानी रील बनाने वाले और स्टंटबाज ही हैं।

    By Pankaj Tiwari
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Sun, 31 Aug 2025 10:21:42 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 31 Aug 2025 10:21:41 PM (IST)
    नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। प्रदेश के सबसे लंबे फ्लाईओवर की सौगात के साथ अब समस्या भी उजागर हो रही है। पहले फ्लाईओवर पर स्टंटबाजों की धमाचौकड़ी से लोग परेशान हुए अब इसके आसपास रहने वाले भी परेशान हो रहे हैं। उनकी परेशानी रील बनाने वाले और स्टंटबाज ही हैं। फ्लाईओवर के करीब से बने मकानों में शरारती तत्व कचरा, जूठन फेंक रहे हैं। कई ने तो गुटका की पीक तक कर लोगों के आंगन और दीवारें गंदी कर दी हैं।

    सोशल मीडिया पर तस्वीरों को साझा किया

    भाजपा के व्यापारी प्रकोष्ठ ने फ्लाईओवर पर दीवार की ग्लास की प्लेट लगाने की मांग लोक निर्माण विभाग से की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर आई तस्वीरों को भी साझा करते हुए इस परेशानी को उजागर किया है। रविवार को ट्रैफिक विभाग ने लेग पर अतिरिक्त बैरिकेड्स लगाने का काम किया ताकि लोगों को गाड़ी मोड़ने में परेशानी न हो।

    क्या है समस्या?

    भाजपा व्यापारी प्रकोष्ठ के सचिन गुप्ता ने कहा कि ब्रिज से सटे आवासों के लोग फ्लाईओवर पर स्टंटबाजों की धमाचौकड़ी से परेशान है। लोग रात के अंधेरे में शराब की बोलत दीवार पर रख देते हैं बोतल तोड़ देते हैं कई बार तो ब्रिज से नीचे सड़क या घरों में फेंक देते हैं। स्टंटबाजों की वजह से घरों के आंगन में महिलाएं बच्चे तक निकल नहीं पा रहे हैं। कई लोगों ने तो खाने की वस्तु और जूठन को तक फेंक दिया। सबसे ज्यादा परेशानी स्नेह नगर लिंक रोड से रानीताल के करीब बने रहवासियों को उठानी पड़ रही है।

    घर से बाहर आंगन तक जाने में असहज

    सचिन गुप्ता ने कहा कि ब्रिज से सटकर रहवासियों के घरों पर थूकना, बोतलें फेंकना,जूठन डालना जैसे कारनामे किए जा रहे हैं। इन्ही सब हरकतों के कारण लोग परेशान होने के साथ ही डर के माहौल में रह रहे हैं। महिलाएं स्वयं एवं अपने बच्चों को घर से बाहर आंगन तक जाने में असहज महसूस कर रही हैं, वहीं यदि प्लेट न लगी तो रानीताल के प्रसिद्ध हनुमान मंदिर को कभी भी उपद्रियों द्वारा ब्रिज के ऊपर से निशाना बनाकर शहर की फिजा खराब करने की कोशिश की जा सकती है।

    लेग से चढ़ने में दुर्घटना की आशंका

    भाजपा नेता सचिन गुप्ता ने लोकनिर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री को अनेक रहवासियों के साथ मिलकर आवेदन देकर यह मांग की है कि फ्लाईओवर में नाइस बैरियर(ग्लास प्लेट) लगवाई जाएं क्योंकि ऊपर से नीचे का नजारा देखने के चक्कर मे रोज नई-नई घटनाएं हो रही हैं और किसी भी बड़ी दुर्घटना होने की संभावना है। यातायात नियमों के तहत वाहन नहीं चलाने की वजह से फ्लाईओवर पर कई जगह दुर्घटना वाले क्षेत्र बन गए है। इसमें लेग वाले क्षेत्र में सबसे ज्यादा खतरनाक स्थिति है जिस वजह से यातायात विभाग ने लेग से ऊपर ब्रिज पर आने वाले वाहनों के मोड़ को लंबा करने के लिए लोहे के बेरीकेट्स लगाए है ताकि एकाएक लोग गाड़ी न मोड़े।

