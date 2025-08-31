एक Flyover ऐसा भी... घर पर थूक रहे लोग और फेंक रहे कचरा, स्टंटबाज कर रहे परेशान

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। प्रदेश के सबसे लंबे फ्लाईओवर की सौगात के साथ अब समस्या भी उजागर हो रही है। पहले फ्लाईओवर पर स्टंटबाजों की धमाचौकड़ी से लोग परेशान हुए अब इसके आसपास रहने वाले भी परेशान हो रहे हैं। उनकी परेशानी रील बनाने वाले और स्टंटबाज ही हैं। फ्लाईओवर के करीब से बने मकानों में शरारती तत्व कचरा, जूठन फेंक रहे हैं। कई ने तो गुटका की पीक तक कर लोगों के आंगन और दीवारें गंदी कर दी हैं।

सोशल मीडिया पर तस्वीरों को साझा किया भाजपा के व्यापारी प्रकोष्ठ ने फ्लाईओवर पर दीवार की ग्लास की प्लेट लगाने की मांग लोक निर्माण विभाग से की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर आई तस्वीरों को भी साझा करते हुए इस परेशानी को उजागर किया है। रविवार को ट्रैफिक विभाग ने लेग पर अतिरिक्त बैरिकेड्स लगाने का काम किया ताकि लोगों को गाड़ी मोड़ने में परेशानी न हो।