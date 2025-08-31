नर्सिंग छात्रा से शादी का वादा कर पांच साल तक शोषण करता रहा रिश्तेदार, मुकरा तो केस दर्ज

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। हबीबगंज क्षेत्र में एक 23 वर्षीय नर्सिंग छात्रा से उसके रिश्तेदार द्वारा दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोपित शादी का वादा कर पांच साल से शादी का वादा कर उससे शारीरिक संबंध बनाता रहा। वहीं जब शादी की बारी आई तो मुकर गया।
शिकायत पर हबीबगंज थाना पुलिस ने आरोपित पर केस दर्ज किया है। एसआई अखिलेश त्रिपाठी के अनुसार 23 वर्षीय छात्रा करीब आठ साल से अपनी बहन के साथ हबीबगंज क्षेत्र में रहती है। पीड़िता की बहन की जेठानी का 26 वर्षीय बेटा भी उसी मोहल्ले में रहता है।
दोनों के बीच लंबे समय से दोस्ती थी। वर्ष 2025 में आरोपित ने शादी का वादा कर उससे जबरन संबंध बनाए। बाद में भी वह पीड़िता का शोषण करता रहा, वहीं शादी से इनकार कर दिया। इसके बाद पीड़िता ने हबीबगंज थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज की। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है।
