जबलपुर के नर्मदा महोत्सव में होंगी ऋचा शर्मा, जसपिंदर नरूला और सुनील लोधी की प्रस्तुतियां

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भेड़ाघाट की संगमरमरी वादियां शरद पूर्णिमा पर संगीत, भक्ति और लोक संस्कृति से सराबोर होंगी। यहां 24 और 25 अक्टूबर को दो दिवसीय नर्मदा महोत्सव आयोजित किया जाएगा।
पार्श्व गायिका ऋचा शर्मा, जसपिंदर नरूला और गायक सुनील लोधी अपनी प्रस्तुतियां देंगे। स्थानीय कलाकारों के शास्त्रीय नृत्य और देश के विभिन्न हिस्सों से आए लोक कलाकार भी कार्यक्रम का हिस्सा होंगे।
मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड, संस्कृति विभाग और जबलपुर पुरातत्व, पर्यटन एवं संस्कृति परिषद के संयुक्त तत्वावधान में होने वाले महोत्सव की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। शुक्रवार को अधिकारियों ने धुआंधार जलप्रपात के निकट आयोजन स्थल का निरीक्षण कर व्यवस्थाएं समय पर पूरी करने के निर्देश दिए।
पहले दिन, 24 अक्टूबर को सुनील लोधी भक्ति संगीत पेश करेंगे। फिल्म हनुमान अंश के अमर भजन से पहचान बनाने वाले लोधी अपनी गायकी से दर्शकों को भक्तिरस में सराबोर करेंगे। इसी शाम जसपिंदर नरूला सूफियाना अंदाज में प्रस्तुति देंगी। 25 अक्टूबर को ऋचा शर्मा अपनी बुलंद आवाज में सूफियाना और सुरीले गीत पेश करेंगी।
स्थानीय कलाकारों में 24 अक्टूबर को जबलपुर की समृद्धि अय्यर नवदुर्गा शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत करेंगी। 25 अक्टूबर को त्रिभंग कला एकेडमी की कौतुकी उपाध्याय कथक पेश करेंगी। केंद्रीय संस्कृति विभाग के सौजन्य से नागपुर का ढोल-ताशा समूह ‘शिवमुद्रा’ और सागर का लोकनृत्य दल पारंपरिक बधाई नृत्य प्रस्तुत करेगा।
तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे अपर कलेक्टर अखिलेश सिंह और जबलपुर पुरातत्व, पर्यटन एवं संस्कृति परिषद (जेएटीसीसी) के सीईओ मानवेंद्र सिंह के साथ नगर परिषद के सीएमओ विक्रम झरिया और पर्यटन प्रबंधक तरुण मिश्रा भी मौजूद थे।
अधिकारियों ने लोक निर्माण और खनिज विभाग के अमले को आयोजन स्थल का समतलीकरण तथा पहुंच मार्ग दुरुस्त करने के निर्देश दिए। धुआंधार जलप्रपात और नर्मदा नदी के प्रमुख घाटों पर मजबूत सुरक्षा रेलिंग लगाने के साथ पार्किंग व्यवस्था दुरुस्त करने पर भी जोर दिया गया।