जबलपुर के नर्मदा महोत्सव में होंगी ऋचा शर्मा, जसपिंदर नरूला और सुनील लोधी की प्रस्तुतियां

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भेड़ाघाट की संगमरमरी वादियां शरद पूर्णिमा पर संगीत, भक्ति और लोक संस्कृति से सराबोर होंगी। यहां 24 और 25 अक्टूबर को दो दिवसीय नर्मदा महोत्सव आयोजित किया जाएगा। लोक कलाकार भी कार्यक्रम का हिस्सा होंगे पार्श्व गायिका ऋचा शर्मा, जसपिंदर नरूला और गायक सुनील लोधी अपनी प्रस्तुतियां देंगे। स्थानीय कलाकारों के शास्त्रीय नृत्य और देश के विभिन्न हिस्सों से आए लोक कलाकार भी कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। व्यवस्थाएं समय पर पूरी करने के निर्देश मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड, संस्कृति विभाग और जबलपुर पुरातत्व, पर्यटन एवं संस्कृति परिषद के संयुक्त तत्वावधान में होने वाले महोत्सव की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। शुक्रवार को अधिकारियों ने धुआंधार जलप्रपात के निकट आयोजन स्थल का निरीक्षण कर व्यवस्थाएं समय पर पूरी करने के निर्देश दिए।

गायकी से दर्शकों को भक्तिरस में सराबोर करेंगे पहले दिन, 24 अक्टूबर को सुनील लोधी भक्ति संगीत पेश करेंगे। फिल्म हनुमान अंश के अमर भजन से पहचान बनाने वाले लोधी अपनी गायकी से दर्शकों को भक्तिरस में सराबोर करेंगे। इसी शाम जसपिंदर नरूला सूफियाना अंदाज में प्रस्तुति देंगी। 25 अक्टूबर को ऋचा शर्मा अपनी बुलंद आवाज में सूफियाना और सुरीले गीत पेश करेंगी।