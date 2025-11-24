अचानक बदला ट्रेन इटारसी-कटनी मेमू का प्लेटफॉर्म, जबलपुर स्टेशन दौड़ते-भागते नजर आए यात्री

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। इटारसी-कटनी मेमू के विलंब से चलने से परेशान यात्रियों को सोमवार को उसके अचानक प्लेटफार्म बदले जाने से भी समस्या हुई। इटारसी से आने वाली मेमू का जबलपुर स्टेशन पहुंचने का निर्धारित समय सुबह 9.15 बजे है। सोमवार को ट्रेन लगभग दो घंटे विलंब से पहुंची।

यात्री दौड़ते-भागते दूसरे प्लेटफार्म तक पहुंचे वहीं, इस ट्रेन के प्लेटफार्म चार पर आने की सूचना लगातार प्रसारित की जा रही थी, लेकिन जैसे ही ट्रेन स्टेशन में प्रवेश करने लगी, उसके प्लेटफार्म छह पर आने की उद्घोषणा की गई। अचानक प्लेटफार्म परिवर्तन से यात्री दौड़ते-भागते एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म तक पहुंचे। सबसे ज्यादा समस्या वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं और बच्चों को हुई। इसी दौरान यात्रियों की नजर प्लेटफॉर्म नंबर चार पर लगे वाटर कूलर पर पड़ी।