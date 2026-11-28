नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति में अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षण अथवा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की मांग वाली जनहित याचिका हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। याचिका खारिज होने के बाद एसोसिएशन की ओर से उक्त आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देने की बात कही गई है।

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अल्पेश यशवंत कोग्जे व न्यायमूर्ति विवेक जैन की युगलपीठ ने ओबीसी एडवोकेट्स वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से दायर याचिका में स्पष्ट किया कि कॉलेजियम की नियुक्ति प्रक्रिया में न्यायिक हस्तक्षेप का दायरा सीमित है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट कालेजियम द्वारा 26 अक्टूबर 2026 को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के लिए सात अधिवक्ताओं को न्यायाधीश नियुक्त करने की अनुशंसा को चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता उदय कुमार साहू ने दलील दी कि अनुशंसित सात नामों में एससी और एसटी वर्ग का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, जबकि ओबीसी वर्ग से केवल एक अधिवक्ता शामिल है।

मानदंडों के अभाव का मुद्दा भी उठाया गया चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता, सार्वजनिक सूचना और वस्तुनिष्ठ मानदंडों के अभाव का मुद्दा भी उठाया गया। युगलपीठ ने सुप्रीम कोर्ट के अन्ना मैथ्यूज एवं अन्य बनाम सुप्रीम कोर्ट आफ इंडिया एवं अन्य (2023) 5 एससीसी 661 के निर्णय का हवाला देते हुए कहा कि न्यायालय कालेजियम की अनुशंसा को निरस्त करने अथवा पुनर्विचार के लिए लौटाने का निर्देश नहीं दे सकता। ऐसा करना कालेजियम के निर्णय के स्थान पर न्यायालय की अपनी राय थोपने जैसा होगा। आरक्षण या आनुपातिक प्रतिनिधित्व निर्धारित नहीं न्यायिक समीक्षा मुख्यतः संविधान के अनुच्छेद 217(2) के तहत निर्धारित पात्रता और अनुच्छेद 217(1) के अंतर्गत प्रभावी परामर्श की संवैधानिक प्रक्रिया तक सीमित है। युगलपीठ ने अपने पूर्व निर्णय मारुति सोंधिया बनाम भारत संघ एवं अन्य का उल्लेख करते हुए कहा कि हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति में किसी जाति अथवा वर्ग के लिए आरक्षण या आनुपातिक प्रतिनिधित्व निर्धारित नहीं है।