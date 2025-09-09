जबलपुर में पुलिस के हत्थे चढ़ा सिलिंडर चोरी करने वाला गिरोह... सात लोग गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। कटंगी पुलिस ने एक बड़े और शातिर गैस सिलेंडर चोर गिरोह के सात सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से चोरी के 60 गैस सिलिंडर, नकद और चोरी में इस्तेमाल किए गए दो वाहन जब्त किए हैं। यह कार्रवाई कटंगी थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने की है। बेलखेड़ा स्थित एचपी गैस एजेंसी के मालिक रामलाल घुर्रक ने दो मई से सात मई के बीच अपने गोदाम से 160 सिलेंडर 120 भरे और 40 खाली चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई। शिकायत मिलते ही पुलिस हरकत में आई और जांच शुरू कर दी।
पुलिस ने कई दिनों तक लगातार तलाशी अभियान चलाया और गुप्त सूचनाओं के आधार पर गिरोह के सरगना संतोष यादव और उसके साले साहिल बर्मन को दबोच लिया। उनसे मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने गिरोह के बाकी पांच सदस्यों - दीपक साहू, राहुल चौधरी, नरेंद्र रजक, सोनू कुशवाहा और मोनू कुशवाहा को भी गिरफ्तार कर लिया।
थाना प्रभारी पूजा उपाध्याय ने बताया कि यह गिरोह बेहद ही शातिर तरीके से चोरी की वारदातों को अंजाम देता था। पूछताछ में आरोपितों ने शहर और आसपास के कई इलाकों में की गई अन्य चोरियों की वारदातें भी कबूल की हैं। गिरफ्तार किए गए सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। पुलिस इस गिरोह से जुड़े अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी है और उम्मीद है कि जल्द ही इस मामले में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं।
