भोपाल से दिवाली और छठ पूजा के लिए तीन स्पेशल ट्रेनें, यात्रियों को मिलेगी अतिरिक्त सुविधा

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। भोपाल मंडल से दिवाली और छठ पूजा के अवसर पर यात्रियों की बढ़ती सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने तीन जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। इन ट्रेनों का मार्ग इटारसी, भोपाल और बीना से होकर गुजरता है, जिससे मप्र के यात्री विभिन्न गंतव्यों तक आरामदायक यात्रा कर सकेंगे। मुंबई, पुणे, गोरखपुर और समस्तीपुर जैसे प्रमुख शहरों को जोड़ने वाली ये स्पेशल ट्रेनें त्योहारी सीजन में भारी भीड़ को ध्यान में रखते हुए चलायी जाएंगी।
ट्रेन 01079 : 26 सितंबर से 30 नवंबर तक मुंबई से रात 10:30 बजे प्रस्थान, अगले दिन सुबह 10:00 बजे गोरखपुर पहुंचेगी।
ट्रेन 01080 : 28 सितंबर से 02 दिसंबर तक गोरखपुर से सुबह 11:30 बजे प्रस्थान, अगले दिन रात 12:40 बजे मुंबई पहुंचेगी।
ठहराव : दादर सेन्ट्रल, ठाणे, कल्याण, इगतपुरी, नासिक रोड, मनमाड, जलगांव, भुसावल, खंडवा, इटारसी, भोपाल, बीना, वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई (झांसी), उरई, कानपुर सेन्ट्रल, लखनऊ, गोंडा, बस्ती, खलीलाबाद।
ट्रेन 01415 : 27 सितंबर से 30 नवंबर तक पुणे से सुबह 6:50 बजे प्रस्थान, अगले दिन शाम 4 बजे गोरखपुर पहुंचेगी।
ट्रेन 01416 : 28 सितंबर से 01 दिसंबर तक गोरखपुर से शाम 5:30 बजे प्रस्थान, अगले दिन रात 3:15 बजे पुणे पहुंचेगी।
ठहराव : दौंड कोर्ड लाइन, अहमदनगर, कोपरगांव, मनमाड, भुसावल, खंडवा, इटारसी, भोपाल, बीना, वीरांगना लक्ष्मी बाई झांसी, कानपुर सेन्ट्रल, लखनऊ, गोंडा, बस्ती।
ट्रेन 01207 : 24 सितंबर से 26 नवंबर तक नागपुर से बुधवार सुबह 10:40 बजे प्रस्थान, गुरुवार रात 9:30 बजे समस्तीपुर पहुंचेगी।
ट्रेन 01208 : 25 सितंबर से 27 नवंबर तक समस्तीपुर से गुरुवार रात 11:45 बजे प्रस्थान, शनिवार सुबह 7 बजे नागपुर पहुंचेगी।
ठहराव : बैतूल, इटारसी, भोपाल, बीना, वीरांगना लक्ष्मी बाई झांसी, कानपुर सेन्ट्रल, ऐशबाग, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर, छपरा, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर।
इसे भी पढ़ें... पहले ऑफिस में रखी शराब पी फिर चोरी... रजिस्ट्रार कार्यालय को चोरों ने बनाया निशाना