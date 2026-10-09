रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की परीक्षा पर फिर सवाल, रिजल्ट हटाया; फिर भी अगले सेमेस्टर के फार्म भरवाते रहे

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की परीक्षा व्यवस्था एक बार फिर सवालों के घेरे में है। पाठ्यक्रम से बाहर के प्रश्नपत्र, परिणामों में गड़बड़ी और मूल्यांकन को लेकर उठते सवालों के बाद अब गलत परीक्षा परिणाम जारी करने और उन्हीं परिणामों के आधार पर अगले सेमेस्टर के परीक्षा फार्म भरवाने का मामला सामने आया है।

विश्वविद्यालय ने पीजी प्रथम सेमेस्टर के परिणाम जारी किए, छात्रों ने उन्हें आधिकारिक मानकर द्वितीय सेमेस्टर के फार्म भरे और पांच अक्टूबर को संबंधित 16 पाठ्यक्रमों के परिणाम पोर्टल से हटा दिए गए। इसके बावजूद उसी दिन संशोधित अधिसूचना जारी कर अगले सेमेस्टर के परीक्षा आवेदन की समय सीमा बढ़ा दी गई।