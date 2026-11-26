नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। स्कूल शिक्षा विभाग में संचालित विधि प्रकोष्ठों की कार्यप्रणाली अब सवालों के घेरे में है। विभाग के इन प्रकोष्ठों में शिक्षकों और कर्मचारियों की तैनाती तो की गई है, लेकिन संबंधित पदों पर काम करने वालों की विधिक शैक्षणिक योग्यता को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। मामला विधानसभा तक पहुंचने के बाद अब विभागीय स्तर पर जानकारी जुटाने की कवायद शुरू हो गई है।

सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिन कर्मचारियों के पास विधि की डिग्री नहीं है, वे न्यायालयीन मामलों में शासन और विभाग का पक्ष किस आधार पर प्रस्तुत कर रहे हैं? विधानसभा में तारांकित प्रश्न के माध्यम से स्कूल शिक्षा विभाग के विधि प्रकोष्ठों में पदस्थ शिक्षकों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति और उनकी शैक्षणिक योग्यता से संबंधित जानकारी मांगी गई है। पदस्थापना आदेश उपलब्ध कराए जाएं प्रश्न में पूछा गया है कि क्या आयुक्त लोक शिक्षण द्वारा माध्यमिक शिक्षक, उच्च माध्यमिक शिक्षक और प्राचार्यों को संयुक्त संचालक कार्यालयों तथा जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालयों के विधि प्रकोष्ठ में पदस्थ किया गया है? यदि ऐसा है तो संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के पदस्थापना आदेश उपलब्ध कराए जाएं।