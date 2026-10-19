रीवा वेटरनरी काॅलेज के छात्रावास में रैगिंग, कनिष्ठ विद्यार्थियों को धमकाया; समिति करेगी अब जांच

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। काॅलेज, विश्वविद्यालय और वेटरनरी काउंसिल आआफ इंडिया को भेजी गई शिकायत में वरिष्ठ विद्यार्थियों पर नए छात्रों के बाल कटवाने, पहनावे पर रोक लगाने और मोबाइल इस्तेमाल नहीं करने देने के आरोप लगाए गए हैं।
शिकायतकर्ता का नाम सामने नहीं आया है। काॅलेज और विश्वविद्यालय प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच समिति बनाई है।
शिकायत में छात्राओं की सुरक्षा और छात्रावास की बुनियादी स्वच्छता व्यवस्था पर भी सवाल उठाए गए हैं। आरोप है कि वरिष्ठ विद्यार्थियों ने कनिष्ठों को धमकाया, मोबाइल फोन के इस्तेमाल और अभिभावकों से बातचीत पर रोक लगाई तथा शिकायत करने पर कार्रवाई की धमकी दी।
कथित तौर पर जबरन बाल काटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वीडियो में दिखाई दे रहे कनिष्ठ विद्यार्थी के चेहरे पर मुस्कान है, जो शिकायत में लगाए गए आरोपों से अलग नजर आती है।
11 अक्टूबर 2026 को भेजे गए शिकायत पत्र के अनुसार, प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों ने वरिष्ठों द्वारा अपमानित और डराए जाने की बात कही है। आरोप है कि कनिष्ठों पर सिर झुकाकर रहने, उपस्थिति के मामले में वरिष्ठों का नियंत्रण स्वीकार करने और निर्धारित पहनावे का पालन करने का दबाव है।
शिकायत में छात्राओं से कुर्ती और दुपट्टा पहनने तथा छात्रों से बाल छोटे कराने के लिए कहे जाने का भी उल्लेख है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि छात्राओं को अभिभावकों से घटनाओं की जानकारी साझा नहीं करने के लिए कहा गया।
शिकायत में कुलपति और संबंधित अधिकारियों से समयबद्ध तथा स्वतंत्र जांच कराने की मांग की गई है। साथ ही विद्यार्थियों को बिना डर अभिभावकों से बात करने की सुविधा देने और जांच में सहयोग करने वालों के खिलाफ प्रताड़ना या बदले की कार्रवाई रोकने को कहा गया है।
छात्रावास में वार्डन की निगरानी, वरिष्ठ विद्यार्थियों की प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के आवासीय क्षेत्र तक पहुंच और एंटी-रैगिंग समिति की कार्यप्रणाली की समीक्षा की मांग भी की गई है।
शिकायतकर्ता का नाम नहीं है, लेकिन हमने इसे गंभीरता से लिया है। कालेज डीन को जांच समिति बनाने के निर्देश देकर तय समय सीमा में रिपोर्ट मांगी है। रीवा समेत जबलपुर और महू में भी बेहतर माहौल बनाने के लिए कार्रवाई की जा रही है।
प्रो. मनदीप शर्मा, कुलपति, वेटरनरी विश्वविद्यालय
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