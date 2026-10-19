रीवा वेटरनरी काॅलेज के छात्रावास में रैगिंग, कनिष्ठ विद्यार्थियों को धमकाया; समिति करेगी अब जांच

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। काॅलेज, विश्वविद्यालय और वेटरनरी काउंसिल आआफ इंडिया को भेजी गई शिकायत में वरिष्ठ विद्यार्थियों पर नए छात्रों के बाल कटवाने, पहनावे पर रोक लगाने और मोबाइल इस्तेमाल नहीं करने देने के आरोप लगाए गए हैं। शिकायतकर्ता का नाम सामने नहीं आया है। काॅलेज और विश्वविद्यालय प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच समिति बनाई है। शिकायत करने पर कार्रवाई की धमकी शिकायत में छात्राओं की सुरक्षा और छात्रावास की बुनियादी स्वच्छता व्यवस्था पर भी सवाल उठाए गए हैं। आरोप है कि वरिष्ठ विद्यार्थियों ने कनिष्ठों को धमकाया, मोबाइल फोन के इस्तेमाल और अभिभावकों से बातचीत पर रोक लगाई तथा शिकायत करने पर कार्रवाई की धमकी दी।

बाल काटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कथित तौर पर जबरन बाल काटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वीडियो में दिखाई दे रहे कनिष्ठ विद्यार्थी के चेहरे पर मुस्कान है, जो शिकायत में लगाए गए आरोपों से अलग नजर आती है। आठ दिन पहले सामने आई शिकायत 11 अक्टूबर 2026 को भेजे गए शिकायत पत्र के अनुसार, प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों ने वरिष्ठों द्वारा अपमानित और डराए जाने की बात कही है। आरोप है कि कनिष्ठों पर सिर झुकाकर रहने, उपस्थिति के मामले में वरिष्ठों का नियंत्रण स्वीकार करने और निर्धारित पहनावे का पालन करने का दबाव है।