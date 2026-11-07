विजिलेंस जांच में पकड़ी गई अतिरिक्त नकदी, जबलपुर के तीन रेलकर्मी निलंबित; कार्रवाई से हड़कंप

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। पश्चिम मध्य रेलवे और एनसीआर की विजिलेंस टीम की जांच में तीन रेलकर्मियों (टीटीई) के पास निर्धारित राशि से करीब 18 हजार रुपये अधिक मिले है। तीनों टीटीई जबलपुर रेल मंडल में पदस्थ जांच में पकड़े गए तीनों टीटीई जबलपुर रेल मंडल में पदस्थ हैं। विजिलेंस रिपोर्ट पर तीनों कर्मचारियों को तुरंत निलंबित कर दिया गया है। जबलपुर आ रही इस ट्रेन में अचानक विजिलेंस टीम पहुंची पश्चिम मध्य रेलवे की विजिलेंस को इंदौर-जबलपुर ओवरनाइट एक्सप्रेस में टीटीई के यात्रियों से सीट के बदले रुपये लेने की शिकायत मिल रही थी। इस पर गत दिन जबलपुर आ रही इस ट्रेन में अचानक विजिलेंस टीम ने पहुंचकर टीटीई की तलाशी ली।

रेकाॅर्ड के अतिरिक्त मिली राशि इस दौरान डिप्टी सीटीआई डीके सिन्हा और एसी कोच में तैनात टीटीई उदयराज कुशवाहा के पास मिली नकदी का हिसाब मिलाया गया, जिसमें अतिरिक्त राशि पाई गई। सिन्हा के पास लगभग नौ हजार और कुशवाहा के पास लगभग 17 सौ रुपये रेकाॅर्ड के अतिरिक्त मिले।