नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। दीपावली एवं छठ पूजा पर यात्रियों की सुविधा के लिए पश्चिम मध्य रेल छह स्पेशल ट्रेन चलाएगा। इन ट्रेनों के मार्ग एवं संचालन की तिथि जारी कर दी गई है। ट्रेनों के लिए सीटों का आरक्षण भी प्रारंभ कर दिया गया है।

पमरे की इन पूजा स्पेशल ट्रेनों में से पांच गाड़ी जबलपुर होकर संचालित होगी। इन ट्रेनों से अलग-अलग शहरों से त्योहार पर घर आने-जाने वाले यात्रियों की आवाजाही सुगम बनेगी। नियमित ट्रेनों में जिन यात्रियों को टिकट प्राप्त नहीं हो रहे हैं, उनके पास स्पेशल ट्रेन से यात्रा का विकल्प उपलब्ध होगा।

यह ट्रेन सिहोरा रोड, कटनी, मैहर, सतना, मानिकपुर, प्रयागराज छिवकी, मिर्जापुर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, बक्सर, आरा होकर चलेगी। रीवा-हडपसर-रीवा स्पेशल ट्रेन 26 अक्टूबर को रीवा से हड़पसर और वापसी में अगले दिन हड़पसर से रीवा के लिए चलेगी। ट्रेन का सतना, मैहर, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, इटारसी, हरदा, खण्डवा, भुसावल, मनमाड, कोपरगांव, बेलापुर, अहिल्यानगर जंक्शन एवं दौड़ कार्ड लाइन में ठहराव होगा।

पमरे की जबलपुर - आनंद विहार टर्मिनल-जबलपुर साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन का संचालन चार नवंबर तक होगा। यह ट्रेन कटनी, मैहर, सतना, मानिकपुर, शंकरगढ़, प्रयागराज जंक्शन, फतेहपुर, गोविंदपुरी, इटावा, अलीगढ़, गाजियाबाद होकर चलेगी। जबलपुर-दानापुर-जबलपुर द्वि-साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन का संचालन छह नवंबर तक होगा।

रानी कमलापति-दानापुर-रानी कमलापति द्वि-साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन का संचालन दो नवंबर तक होगा। यह ट्रेन ठहराव नर्मदापुरम, इटारसी, पिपरिया, गाडरवारा, नरसिंहपुर, जबलपुर, सिहोरा रोड, कटनी, मैहर, सतना, मानिकपुर, प्रयागराज छिवकी, मिर्जापुर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, बक्सर एवं आरा होकर संचालित होगी।

रीवा - डॉ आंबेडकर नगर-रीवा साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन 26 नवंबर तक चलेगी। यह ट्रेन सतना, मैहर, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, गाडरवारा, पिपरिया, नर्मदापुरम, रानी कमलापति, भोपाल, संत हिरदाराम नगर, सीहोर, सुजालपुर, मक्सी, देवास एवं इंदौर स्टेशन में रूकेगी।

रीवा-रानी कमलापति-रीवा साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन एक नवंबर तक प्रत्येक शनिवार को दोनों दिशाओं से संचालित होगी। यह गाड़ी सतना, मैहर, कटनी मुड़वारा, दमोह, सागर, बीना, विदिशा के रास्ते चलेगी। गुना, सागर, कटनी, प्रयागराज, दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन होकर सोगरिया-दानापुर-सोगरिया के मध्य साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन तीन नवंबर तक चलेगी।

जबलपुर से मुजफ्फरपुर-चरलापल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस

जबलपुर से जल्द ही एक और अमृत भारत एक्सप्रेस गुजरेगी। यह ट्रेन मुजफ्फरपुर से चरलापल्ली (हैदराबाद) के बीच चलेगी। जिसका संचालन पश्चिम मध्य रेल से होकर होगा। रेल जोन के सतना, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, पिपरिया एवं इटारसी स्टेशन में ठहराव रहेगा।

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोमवार को बिहार से तीन नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने की घोषणा की है। इसमें मुजफ्फरपुर-चरलापल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस भी शामिल है।

आधुनिक सुविधा वाले तेज गति की इस गैर वातानुकूलित ट्रेन के संचालन से जबलपुर एवं आसपास के यात्रियों को भी सुविधा मिलेगी। इससे पूर्व बिहार से महाराष्ट्र के बीच चलने वाली दो और अमृत भारत एक्सप्रेस का मार्ग जबलपुर होकर निर्धारित किया जा चुका है, जिनका संचालन भी आरंभ हो चुका है।