नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए गणवेश खरीदने की राशि जारी करने की तैयारी अब शुरू हुई है, लेकिन नए शिक्षण सत्र के साढ़े चार महीने बीतने के बाद शासन को इसकी याद आई है।

बच्चों के लिए दो यूनीफॉर्म कैसे खरीदी जाएंगी? अप्रैल से शुरू हुए सत्र में अब अक्टूबर के तीसरे सप्ताह में विद्यार्थियों के खातों में 600 रुपये पहुंचाने का प्रस्ताव है। सवाल यह है कि इतनी कम राशि में बच्चों के लिए दो यूनिफॉर्म कैसे खरीदी जाएंगी? राशि का उपयोग बच्चों की जरूरतों पर हो, इसकी भी चुनौती गणवेश के लिए राशि सीधे विद्यार्थियों या उनके अभिभावकों के बैंक खातों में भेजने की व्यवस्था बनाई गई है। हालांकि, इस व्यवस्था के सामने एक बड़ी चुनौती यह भी है कि कुछ अभिभावक राशि का उपयोग बच्चों की यूनीफॉर्म खरीदने के बजाय दूसरे कामों में कर लेते हैं।

पर्याप्त नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी जरूरी इसका खामियाजा विद्यार्थियों को भुगतना पड़ता है और वे बिना पूरी गणवेश के स्कूल पहुंचने को मजबूर होते हैं। ऐसे में केवल राशि जारी करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि उसका उपयोग निर्धारित उद्देश्य के लिए हो। एजुकेशन पोर्टल पर सत्यापन के निर्देश राज्य शिक्षा केंद्र के निर्णय के अनुसार, शैक्षणिक सत्र 2026-27 में शासकीय स्कूलों में कक्षा पहली से आठवीं तक अध्ययनरत विद्यार्थियों को गणवेश की राशि प्रदान की जानी है। इसमें एकलव्य विद्यालय और कन्या शिक्षा परिसर को शामिल नहीं किया गया है।