ईडब्ल्यूएस के 444 पद घटाकर 37 करने को हाई कोर्ट में चुनौती
ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के पदों पर भर्ती के लिए निर्धारित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) की 444 सीटों को घटाकर 37 किए जाने को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है।
Publish Date: Fri, 13 Nov 2026 08:59:36 PM (IST)Updated Date: Fri, 13 Nov 2026 08:59:36 PM (IST)
HighLights
- 2784 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था
- ईडब्ल्यूएस के निर्धारित पदों की संख्या घटाकर महज 37 कर दी गई
- राज्य शासन और कृषि विभाग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा
नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के पदों पर भर्ती के लिए निर्धारित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) की 444 सीटों को घटाकर 37 किए जाने को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है।
न्यायमूर्ति विशाल धगट की एकल पीठ ने प्रारंभिक सुनवाई के बाद राज्य शासन और कृषि विभाग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
2784 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था
यह याचिका सतना निवासी शुभेंद्र तिवारी की ओर से दायर की गई है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता सचिन पांडे ने पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि कृषि विभाग ने तीन जुलाई 2026 को ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के 2784 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। इसमें ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए 444 पद आरक्षित किए गए थे।
ईडब्ल्यूएस के निर्धारित पदों की संख्या घटाकर महज 37 कर दी गई
आरोप है कि आवेदन की अंतिम तिथि 17 जुलाई को ही शाम के समय परिपत्र जारी कर ईडब्ल्यूएस के निर्धारित पदों की संख्या घटाकर महज 37 कर दी गई। इस बदलाव से याचिकाकर्ता के हित प्रभावित हुए हैं। प्रारंभिक सुनवाई के बाद एकलपीठ ने अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।