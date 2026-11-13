ईडब्ल्यूएस के 444 पद घटाकर 37 करने को हाई कोर्ट में चुनौती

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के पदों पर भर्ती के लिए निर्धारित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) की 444 सीटों को घटाकर 37 किए जाने को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है।

न्यायमूर्ति विशाल धगट की एकल पीठ ने प्रारंभिक सुनवाई के बाद राज्य शासन और कृषि विभाग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

2784 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था

यह याचिका सतना निवासी शुभेंद्र तिवारी की ओर से दायर की गई है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता सचिन पांडे ने पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि कृषि विभाग ने तीन जुलाई 2026 को ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के 2784 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। इसमें ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए 444 पद आरक्षित किए गए थे।