नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। जिले के प्रमुख महिला अस्पताल रानी दुर्गावती एल्गिन अस्पताल में आने वाली प्रसूता को राहत देने के उद्देश्य से दो नए काउंटर जल्द आरंभ होने जा रहे हैं। प्रसूताओं को अब नहीं जूझना पड़ेगा अभी संचालित एक काउंटर पर 300 से अधिक मरीजों को पंजीयन के लिए जूझना पड़ता है। अस्पताल में आने वाली प्रसूताओं को अब पंजीयन के लिए लंबी कतार में नहीं जूझना पड़ेगा। अस्पताल प्रबंधन जल्द ही दो नए पंजीयन काउंटर शुरू करने जा रहा है।

300 की ओपीडी में लंबी लाइन अभी सिर्फ दो काउंटर पर ही रोजाना 300 से अधिक मरीजों का पंजीयन होता है, जिससे सुबह से ही भीड़ और अव्यवस्था की स्थिति बन जाती है। एल्गिन अस्पताल में जबलपुर सहित आसपास के जिलों से भी प्रसूताएं इलाज के लिए पहुंचती हैं।