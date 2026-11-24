नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। जबलपुर-भोपाल मार्ग पर शहपुरा में लगने वाले जाम से जल्द राहत मिलने की उम्मीद है। रेलवे ओवरब्रिज (आरओबी) के निर्माण में देरी के बीच नहर किनारे नौ किलोमीटर लंबा वैकल्पिक मार्ग बनाने की योजना तैयार की गई है।

शहपुरा, पाटन और सहजपुर मार्ग का निरीक्षण लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने शहपुरा, पाटन और सहजपुर मार्ग का निरीक्षण कर अधिकारियों को 40 से 50 दिनों में मार्ग तैयार करने का लक्ष्य दिया। इससे मुख्य मार्ग पर वाहनों का दबाव कम होने के साथ मटर उत्पादक किसानों को भी राहत मिलेगी।