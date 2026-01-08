प्रख्यात कथाकार और ‘पहल’ के संपादक ज्ञानरंजन नहीं रहे, 90 वर्ष की आयु में ली अंतिम सांस

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर: इस महादेश के वैज्ञानिक और प्रगतिशील वैचारिक विकास के लिए संकल्पित साहित्यिक पत्रिका ‘पहल’ के संपादक और विख्यात कथाकार ज्ञानरंजन का सात जनवरी को रात्रि 10.30 बजे जबलपुर में निधन हो गया। वे 90 वर्ष के थे। उन्हें उसी दिन सुबह उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनके निधन से हिंदी साहित्य के एक महत्वपूर्ण युग का अंत हो गया है।

ज्ञानरंजन को एक अप्रतिम कथाकार, सशक्त गद्यकार और यशस्वी संपादक के रूप में जाना जाता है। उनके जाने से देश की प्रगतिशील साहित्यिक चेतना का एक सशक्त स्वर शांत हो गया। वे साठोत्तरी कहानी आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षरों में गिने जाते थे।