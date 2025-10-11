मेरी खबरें
    सड़क हादसे ने छीनी एक साल की मासूम की जिंदगी, डंपर की टक्कर से मां-बेटी की मौत, पति घायल

    नागपुर राष्ट्रीय राजमार्ग के लम्हेटा बायपास पर शुक्रवार को दुखद दुर्घटना हुई। मोटरसाइकिल सवार एक परिवार को डंपर ने टक्कर मार दिया। दुर्घटना में मोटरसाइकिल सवार महिला और उसकी एक साल की बेटी की मौत हो गई। टक्कर के साथ डंपर में मोटरसाइकिल फंस गया।

    By Digital Desk
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Sat, 11 Oct 2025 07:03:44 AM (IST)
    Updated Date: Sat, 11 Oct 2025 07:03:44 AM (IST)
    Road Accident in MP: डंपर की टक्कर से मां-बेटी की मौत

    नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। नागपुर राष्ट्रीय राजमार्ग के लम्हेटा बायपास पर शुक्रवार को दुखद दुर्घटना हुई। मोटरसाइकिल सवार एक परिवार को डंपर ने टक्कर मार दिया। दुर्घटना में मोटरसाइकिल सवार महिला और उसकी एक साल की बेटी की मौत हो गई। टक्कर के साथ डंपर में मोटरसाइकिल फंस गया। डंपर का चालक मोटरसाइकिल सहित उसे चला रहे महिला के पति को घसीटते हुए काफी देर तक ले गया। जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया।

    घायल संतोष अस्पताल में भर्ती

    बरगी निवासी संतोष भूमिया (28) पत्नी रागनी भूमिया (25) और बेटी ​शिवन्या (एक वर्ष) के साथ शुक्रवार की रात को भेड़ाघाट की ओर जा रहे थे। तीनों एक मोटरसाइकिल पर सवार थे। रागिनी पीछे की सीट पर बच्ची को गोद में लेकर बैठी थी। वह लम्हेटा बायपास पर पहुंचे थे, तभी पीछे से तेज गति से एक डंपर आया। जिसने उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दिया। मोटरसाइकिल से छिटक कर गिरी रागिनी और शिवन्या को सिर पर गंभीर चोट लगी। मौके पर ही दोनों ने दम तोड़ा दिया। घायल संतोष को अस्पताल में भर्ती किया गया है। पुलिस आरोपित डंपर चालक की तलाश कर रही है।


    बिना नंबर का डंपर, चालक भागा

    जिस डंपर ने मां-बेटी की जान ली, वह मुरम लेकर जा रहा था। वाहन पर नंबर प्लेट नहीं थी। आरंभिक जांच में डंपर पर कहीं भी परिवहन विभाग पंजीयन नंबर नहीं मिला है। पुलिस से बचने के लिए चालक दुर्घटना के बाद डंपर को मौके पर ही छोड़कर भाग गया। आशंका है कि डंपर चोरी की मुरम का अवैध परिवहन कर रहा था। बिना रायल्टी के खनिज परिवहन करने वाले वाहनों की जांच के लिए तिलवारा में सीसीटीवी कैमरा लगा। जिसके कैद में वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर आने ओर पकड़े जाने से बचने के लिए डंपर से नंबर प्लेट हटाने की आशंका है।

    सड़क पर अंधेरा, डायवर्ट किया मार्ग

    बायपास पर जिस जगह दुर्घटना हुई वहां पर अंधेरा रहता है। जिसके कारण वहां लगातार दुर्घटनाएं हो रही है। सड़क का यह भाग रीवा-नागपुर राष्ट्रीय को जोड़ता है, जिसके कारण हमेशा वाहनों का दबाव रहता है। शुक्रवार को दुर्घटना के बाद बायपास के एक ओर यातायात में अवरोध हुआ। कुछ ही देर में वाहनों की पंक्ति लग गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने यातायात डायवर्ट किया। तब बायपास पर यातायात बहाल हुआ।

