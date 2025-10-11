सड़क हादसे ने छीनी एक साल की मासूम की जिंदगी, डंपर की टक्कर से मां-बेटी की मौत, पति घायल

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। नागपुर राष्ट्रीय राजमार्ग के लम्हेटा बायपास पर शुक्रवार को दुखद दुर्घटना हुई। मोटरसाइकिल सवार एक परिवार को डंपर ने टक्कर मार दिया। दुर्घटना में मोटरसाइकिल सवार महिला और उसकी एक साल की बेटी की मौत हो गई। टक्कर के साथ डंपर में मोटरसाइकिल फंस गया। डंपर का चालक मोटरसाइकिल सहित उसे चला रहे महिला के पति को घसीटते हुए काफी देर तक ले गया। जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया।

घायल संतोष अस्पताल में भर्ती बरगी निवासी संतोष भूमिया (28) पत्नी रागनी भूमिया (25) और बेटी ​शिवन्या (एक वर्ष) के साथ शुक्रवार की रात को भेड़ाघाट की ओर जा रहे थे। तीनों एक मोटरसाइकिल पर सवार थे। रागिनी पीछे की सीट पर बच्ची को गोद में लेकर बैठी थी। वह लम्हेटा बायपास पर पहुंचे थे, तभी पीछे से तेज गति से एक डंपर आया। जिसने उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दिया। मोटरसाइकिल से छिटक कर गिरी रागिनी और शिवन्या को सिर पर गंभीर चोट लगी। मौके पर ही दोनों ने दम तोड़ा दिया। घायल संतोष को अस्पताल में भर्ती किया गया है। पुलिस आरोपित डंपर चालक की तलाश कर रही है।