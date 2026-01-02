Jabalpur News: रेलवे ट्रैक पर रील बनाना और ट्रेंनों पर पत्थर फेंकना पड़ गया महंगा, RPF ने की कार्रवाई

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर: नए साल पर रोमांचक रील बनाने के लिए दो युवक और चार नाबालिग गुरुवार को शोभापुर रेल फाटक के पास पहुंचे। शहर के अलग-अलग क्षेत्र में रहने वाले ये युवक और नाबालिग चलती ट्रेन के सामने रील बनाने के लिए शोभापुर में रेल पटरी के पास खड़े थे। यह सभी लोग रेल पटरी पर खड़े होकर सेल्फी ले रहे थे, तभी रेल सुरक्षा बल का दल मौके पर पहुंच गया।

गश्त करते हुए पहुंचे सुरक्षा बल ने आरोपियों को पकड़ लिया। आरपीएफ पोस्ट प्रभारी राजीव खरब के साथ जवान गुरुवार को ऑपरेशन दोस्ती पहल पर थे। सुरक्षा दल शोभापुर क्षेत्र में ट्रेनों पर होने वाली पत्थरबाजी की घटना को रोकने के लिए उन्हें समझाश देने और जागरूक करने पहुंचा था। इसी दौरान सुरक्षा बल के अधिकारियों की नजर रेल पटरी पर खड़े होकर मोबाइल फोन पर सेल्फी लेते और रील बनाने वाले कुछ लोगों को पर पड़ी।