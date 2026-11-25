नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। माढ़ोताल पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान दो युवकों को 32 लाख रुपये नकद के साथ पकड़ा है। मोपेड सवार दोनों युवक की संदिग्ध गतिविधि पर पुलिस का संदेह हुआ। पुलिस ने दोनों को रोककर पूछताछ की तलाशी के दौरान मोपेड की डिक्की से बड़ी मात्रा में नकदी मिलने पर पुलिस ने दोनों को रोककर पूछताछ की। पुलिस को आशंका है कि रकम हवाला की है। अभी हवाला की रशि होने की पुष्टि नहीं मामले की जांच में आयकर विभाग भी शामिल हो गया है। हालांकि अभी हवाला की रशि होने की पुष्टि नहीं की गई है। माढ़ोताल थाना क्षेत्र में वाहनों की जांच की जा रही थी। रास्ता बदलकर भागने का प्रयास किया थाने के सामने जांच के दौरान एक मोपेड पर सवार दो युवक पहुंचे। पुलिस कर्मियों को वाहन चालकों को रोकता देखकर उन्होंने रास्ता बदलकर भागने का प्रयास किया। उनके इस कृत्य पर जांच पुलिस कर्मियों को कुछ गड़बड़ होने का संदेह हुआ।

नोटों की गड्डियां भरी हुई थीं आवाज देने पर भी मोपेड सवार युवक नहीं रुके और तेजी से भागने लगे। इस पर पुलिस कर्मियों ने कुछ ही देर में घेराबंदी कर दोनों को पकड़ लिया। उन्हें घबराया देखकर पुलिस ने तलाशी ली। जब मोपेड की डिक्की खुलवाई तो उसमें नोटों की गड्डियां भरी हुई थीं।