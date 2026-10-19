नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। आम नागरिकों और बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने जिले में कार्बाइड गन की बिक्री, वितरण और प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। अपर जिला दंडाधिकारी नीता राठौर ने इस संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है, जो तत्काल प्रभाव से पूरे जिले में लागू हो गया है।

इस्तेमाल और कारोबार पर रोक आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163(2) के तहत जारी किया गया है। इसमें लोहा, स्टील अथवा पीवीसी पाइप में कैल्शियम कार्बाइड और विस्फोटक सामग्री भरकर अत्यधिक तेज आवाज उत्पन्न करने वाली अवैध संशोधित पटाखा गन के इस्तेमाल और कारोबार पर रोक लगाई गई है।