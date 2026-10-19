जबलपुर के दुर्गा पंडाल की विद्युत सजावट में मिले कटे-फटे तार, डेकोरेटर पर FIR

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। सदर के गली नंबर सात स्थित बाजार काली दुर्गा उत्सव समिति के प्रतिमा पंडाल में विद्युत सजावट के लिए कटे-फटे तारों का इस्तेमाल किया गया था।
शिकायत पर विद्युत वितरण कंपनी की टीम ने जांच की और सजावट को असुरक्षित पाया। इस मामले में केंट पुलिस ने डेकोरेटर संजू सोनकर के विरुद्ध एफआइआर दर्ज कर जांच शुरू की है।
पंडाल संकरी गली में स्थित है, जहां एक समय में पांच सौ से छह सौ श्रद्धालु एकत्रित होते हैं। विद्युत वितरण कंपनी के तकनीकी अमले ने निरीक्षण में पाया कि वायरिंग सुरक्षा मानकों के विपरीत थी।
महिलाओं और छोटे बच्चों की आवाजाही वाले मार्ग पर कई तार बिना इन्सुलेशन के लटक रहे थे। जमीन और खंभों के पास बिछे केबल भी कटे हुए थे, जिससे नमी या भारी आवाजाही के दौरान करंट फैलने का जोखिम था। निरीक्षण के बाद विद्युत विभाग की टीम ने क्षतिग्रस्त तार हटवा दिए।
गढ़ा के गौतम नगर निवासी गौरव पाठक की शिकायत पर केंट पुलिस ने एफआइआर दर्ज की। बिजली कंपनी की ओर से पुलिस को दिए गए प्रतिवेदन और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर सार्वजनिक स्थल पर सुरक्षा मानकों की उपेक्षा पाए जाने की बात सामने आई।
कटे तारों से पंडाल में भगदड़ या जनहानि की आशंका थी। पुलिस ने विद्युत विभाग के दस्तावेजों का सत्यापन कर डेकोरेटर की पहचान की। बिजली कंपनी ने आगामी आयोजनों के लिए सभी पंडालों में अधिकृत विद्युत भार और उचित वायरिंग सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए।
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