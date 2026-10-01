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जबलपुर के सारंग शिवहरे ने किया ग्वालियर विश्वविद्यालय में टॉप, एमए कथक में पाया गोल्ड मेडल

सारंग शिवहरे की इस उपलब्धि को गुरु-शिष्य परंपरा, निरंतर साधना और कथक के प्रति समर्पण का परिणाम बताया। लोगों ने भविष्य के लिए शुभकामनाएं एवं आशीर्वाद द...और पढ़ें

By Deepti MuleyEdited By: Dheeraj kumar Bajpai
Publish Date: Thu, 01 Oct 2026 07:01:39 PM (IST)Updated Date: Thu, 01 Oct 2026 07:01:39 PM (IST)
जबलपुर के सारंग शिवहरे ने किया ग्वालियर विश्वविद्यालय में टॉप, एमए कथक में पाया गोल्ड मेडल
कार्यक्रम के दौरान भावपूर्ण प्रस्‍तुति देते जबलपुर के सारंग शिवहरे। सौजन्‍य स्‍वजन

HighLights

  1. एमए कथक नृत्य सत्र 2025-26 के परीक्षा परिणाम
  2. जबलपुर से कथक में पहला गोल्ड मेडल बताया गया
  3. सुरप्रभा संगीत महाविद्यालय, जबलपुर के विद्यार्थी हैं

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। राजा मानसिंह तोमर विश्वविद्यालय, ग्वालियर के एमए कथक नृत्य सत्र 2025-26 के परीक्षा परिणाम में जबलपुर के सारंग शिवहरे ने विश्वविद्यालय में सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर गोल्ड मेडल अर्जित किया है।

उपलब्धि कथक गुरु मोती शिवहरे से मिली

सुरप्रभा संगीत महाविद्यालय, जबलपुर के विद्यार्थी सारंग शिवहरे ने यह उल्लेखनीय उपलब्धि कथक गुरु मोती शिवहरे, नवरंग कथक कला केंद्र के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में प्राप्त की।

सारंग की सफलता से जबलपुर के कथक जगत में हर्ष

इस सफलता से जबलपुर के कथक जगत में विशेष हर्ष का वातावरण है। इसे जबलपुर शहर से कथक नृत्य में प्राप्त होने वाला पहला गोल्ड मेडल बताया गया है।

सारंग की इस उपलब्धि पर शहर गदगद

सारंग की इस उपलब्धि पर अशोक मनोध्याय,डॉ.अमित दुबे, प्रतुल श्रीवास्तव, विजय जायसवाल, राजेश पाठक 'प्रवीण', हिमांशु तिवारी सहित साहित्य, कला एवं सांस्कृतिक क्षेत्र से जुड़े अनेक लोगों ने उन्हें बधाई देते हुए उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं एवं आशीर्वाद दिया।